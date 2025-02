La segunda temporada de 1923 llega a Chile con nuevos desafíos para Spencer Dutton y la familia Dutton

El próximo 23 de febrero se lanzará en Chile la segunda temporada de 1923, una serie que forma parte del universo de Yellowstone, con un elenco que incluye a Harrison Ford, Hellen Mirren, Timothy Dalton y Brandon Sklenar entre sus protagonistas.

Detalles de la serie 1923

La serie 1923 es una continuación de 1883, que a su vez es una precuela de Yellowstone. En esta nueva entrega, la familia Dutton se ha establecido en Montana. Sin embargo, tras el fallecimiento de James Dutton, el patriarca de la familia, su esposa solicita la ayuda de su cuñado, Jacob (interpretado por Harrison Ford), para que cuide el rancho junto a su esposa Cara (interpretada por Hellen Mirren).

El personaje de Spencer Dutton

Spencer Dutton, el hijo menor de James, ha regresado de la Primera Guerra Mundial y se ha convertido en cazador en África, viajando por el mundo en su trabajo. Durante la primera temporada, se enamora de Alex, una joven británica, pero se ven separados en el último episodio. En esta nueva temporada, Spencer deberá luchar por reunirse con su amada y regresar a su hogar en Montana, donde su familia enfrenta serios peligros que amenazan su existencia.

Brandon Sklenar habla sobre su papel

En una entrevista con BioBioChile, Brandon Sklenar compartió sus experiencias al interpretar a Spencer Dutton, un personaje que, aunque fuerte, lidia con demonios internos que le han impedido regresar a su hogar. Sklenar comentó: “Creo que la parte más desafiante en esta segunda temporada fue entenderlo, porque está tan lleno de emoción, de amor, de arrepentimiento y culpa, y con un deseo ardiente de redimirse, de salvar a su familia, de proteger a su esposa”. Además, el actor mencionó que hubo momentos en los que se sentía muy emocional, pero su personaje no podía mostrar esas emociones. “Estoy tan conectado con él y con su vida, que lo siento profundamente”, añadió. Sklenar también destacó que uno de los mayores retos fue saber cuándo y cuánto dejar salir esas emociones, lo que sugiere que su personaje enfrentará más aventuras y desafíos en esta temporada.

La presión de formar parte del universo Yellowstone

Taylor Sheridan, el creador del universo de Yellowstone, ha establecido un estándar alto con sus producciones. Sklenar expresó que, aunque sintió una gran presión al inicio, esta no le paraliza. “Disfruto ese tipo de presión”, afirmó, y añadió que trabaja bien bajo presión y disfruta de los grandes desafíos.

Nuevos personajes en la segunda temporada

En esta nueva entrega, se anticipa la incorporación de nuevos personajes. Sklenar mencionó su entusiasmo por trabajar con Jennifer Carpenter, quien se unirá al elenco como Mamie Fossett. Según la base de datos IMDB, Carpenter aparecerá en al menos un episodio. Sklenar expresó: “Creo que la gente realmente va a amar lo que hizo en la serie. Es una gran actriz y además una persona encantadora”.

El viaje emocional de Spencer Dutton

Aunque Sklenar no pudo revelar muchos detalles sobre la trama, sí comentó que el motor de su personaje es un amor profundo y sincero por su familia y su esposa, así como una firme convicción de redimirse. “Es alguien con quien definitivamente no deberías meterte. Alguien que está dispuesto a hacer literalmente lo que sea necesario para encontrar a las personas que ama, defenderlas y protegerlas”, concluyó Sklenar. La segunda temporada de 1923 se estrenará el 23 de enero en Chile a través de la plataforma Paramount Plus.