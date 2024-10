Identifican al conductor que atropelló aves en Ritoque: ¿quién es realmente?

Abogado atropella aves marinas en Ritoque, generando indignación. Video viral muestra el acto intencional que afecta un ecosistema sensible.

Abogado de la Universidad Autónoma de Chile es la profesión del conductor que, el pasado viernes, condujo su camioneta a alta velocidad por la playa dunas de Ritoque, atropellando de manera intencionada a aves marinas, lo que aparentemente resultó en la muerte de algunas de ellas. Este incidente fue capturado en un video que se volvió viral en diversas plataformas de redes sociales, generando un amplio repudio entre los usuarios.

El video muestra cómo el individuo persigue a las aves, lo que ha llevado a varios internautas a expresar su indignación. “¡¡Necesitamos difusión máxima, esto ocurrió el día de ayer 27/09/24 en Ritoque (comuna de Quintero, región de Valparaíso), una situación muy triste, motivada por la maldad, el sujeto atropella deliberadamente las aves del sector persiguiéndolas por largo rato…”, se puede leer en publicaciones de diferentes cuentas. Además, se mencionó que la camioneta atropelló de forma intencional y brutal a Playeros blancos (Calidris alba) en la playa-dunas de Ritoque, con el vehículo identificado por la patente ST-DR-13.

Desde la fundación Ritoque, se condenó la acción del conductor, afirmando que su comportamiento causó la muerte de varias especies. “¡Lamentable tener que compartir estas imágenes que duelen! Reprochable actuar de esta persona que con intención destruye un ecosistema sensible y a sus especies, burlándose de quienes le dicen que no puede hacer esto. Matar animales no es motivo de celebración y menos de orgullo! Destruir la naturaleza, mucho menos, sólo habla del egoísmo propio de algunas personas”, expresaron desde la organización.

A través de la patente del vehículo, cibernautas lograron identificar al supuesto conductor, revelando información personal como su nombre, RUT, dirección, profesión y la empresa en la que trabaja. Por su parte, la Gobernación Marítima descartó que hubiera aves muertas como resultado de la conducción en la playa, pero anunciaron que se procederá a entregar un parte empadronado contra el dueño del vehículo. “Tras denuncias recibidas sobre el ingreso de una camioneta a la playa Ritoque, que causó graves daños a la fauna del lugar, la @Cp_Quintero elevará un parte empadronado al Juzgado de Policía Local, e intensificará los patrullajes en el sector para evitar este tipo de ilícitos”, informaron.