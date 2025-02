Joven de 20 años protagoniza grave accidente en Recoleta y se retira a casa tras el impacto

Durante la mañana de este miércoles 12 de febrero, un joven de aproximadamente 20 años estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana.

Detalles del accidente

El incidente ocurrió cuando el vehículo que conducía el joven chocó contra un food truck estacionado, lo que resultó en el vuelco del vehículo de comida y daños significativos en un poste de luz cercano. Según la versión proporcionada por la madre del conductor, el joven intentaba reubicar su automóvil cuando, al girar hacia Pedro Donoso Vergara, el pasaje donde residen, perdió el control del vehículo.

Descripción del impacto

El impacto fue considerable, ya que el automóvil colisionó con el food truck, lo que provocó su volcamiento, y posteriormente chocó contra un poste de luz, el cual ahora presenta un riesgo de caída. La madre del joven involucrado en el accidente explicó que su hijo había estado despierto hasta altas horas de la madrugada y que, debido a su insistencia, decidió salir a buscar el auto y estacionarlo en un lugar más seguro.

Declaraciones de la madre

La madre del joven expresó su preocupación por la seguridad del vehículo, indicando: “Las veces que ha quedado acá, me lo han quebrado los vidrios, me han roto, me han robado, etcétera. Entonces, yo le insistí a él, antes de acostarse, que me guarde el vehículo en el pasaje, en el estacionamiento de visita”.

Comportamiento del joven tras el accidente

A pesar de la gravedad del accidente, se observó que el joven, quien no presentaba lesiones visibles más allá de algunos rasguños, decidió regresar a su hogar para dormir.

Respuesta de las autoridades

La madre del joven también denunció que, a pesar de la seriedad del accidente, las autoridades no llegaron al lugar del incidente hasta dos horas después de que este ocurriera.