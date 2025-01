Adam Bareiro deja River Plate tras un breve paso: ¿qué futuro le espera en Qatar?

Adam Bareiro fue uno de los refuerzos más buscados por River Plate en el mercado de pases de 2024. El delantero paraguayo atrajo la atención de varios clubes, incluyendo a Boca Juniors, pero finalmente optó por unirse al equipo de Núñez. Las expectativas en torno a su fichaje eran elevadas, dado su destacado rendimiento en San Lorenzo. Sin embargo, su desempeño no alcanzó las expectativas y se ha decidido que se irá a préstamo tras seis meses en el club.

Detalles del fichaje de Bareiro

River Plate realizó una inversión de 3,5 millones de dólares para adquirir el 100 % de los derechos del jugador en agosto de 2024. A pesar de la considerable suma, el rendimiento de Bareiro no estuvo a la altura de la cifra pagada, lo que generó que su paso por el club se considerara insatisfactorio. En este contexto, se ha confirmado que el delantero será uno de los jugadores que dejará el club en este mercado de pases.

Bareiro se trasladará a préstamo por seis meses al Al Rayyan de Qatar, y se espera que abandone la concentración del equipo en Mendoza en las próximas horas. El jugador dejará el club con la esperanza de regresar en mejores condiciones.

Beneficios para River

A pesar de que se trata de un préstamo, River Plate obtendrá varios beneficios de esta operación. El club argentino recibirá un millón de dólares por la cesión de Bareiro a Qatar, lo que representa un ingreso significativo. Además, la salida del delantero permitirá liberar un cupo de extranjero, un aspecto crucial en este mercado de pases. Bareiro, quien solo participó en 16 partidos y no logró marcar goles, dejará la pretemporada en Mendoza para viajar a Buenos Aires y posteriormente dirigirse a Qatar.

Salida de Nicolás Fonseca

Además de Bareiro, River Plate también liberará otro cupo de extranjero con la salida de Nicolás Fonseca. El uruguayo se despidió del club a través de las redes sociales y será presentado como nuevo refuerzo del León en la Liga MX. La institución argentina recibirá 2.2 millones de dólares por el 60 % del pase del futbolista.

Fonseca expresó: “Fue un año muy especial para mí. Agradecer a toda la gente que confió. Tranquilo, feliz sabiendo que lo di todo. Ahora me toca dar un paso al costado y ser un hincha más. Siempre una relación muy sincera (con Gallardo), diciéndonos las cosas de frente, pude tener ese espacio en su once titular, muchos de los momentos lindos, los he vivido con él, mucho agradecimiento por esta etapa”, declaró a los medios presentes.