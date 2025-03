Adam Sandler, el actor mejor pagado de Hollywood, combina éxito profesional con una vida familiar estable y sin escándalos

Adam Sandler se ha consolidado como el actor mejor pagado de Hollywood, superando a figuras como Tom Cruise y Leonardo DiCaprio, logrando un equilibrio poco común en la industria del espectáculo: una vida personal estable y alejada de escándalos. Su exitosa carrera, marcada por un lucrativo acuerdo con Netflix, se complementa con su rutina de baloncesto, música y reuniones familiares, que son parte esencial de su día a día, según informa Vanity Fair.

Éxito en Hollywood

A sus 57 años, Adam Sandler se ha convertido en sinónimo de éxito en Hollywood. En 2023, encabezó la lista de los actores mejor pagados, según Forbes, con ganancias de 73 millones de dólares. Esta cifra se debe a un exclusivo acuerdo que le ha permitido protagonizar y producir numerosas películas, incluyendo Criminales a la vista y No estás invitada a mi Bat Mitzvá. Con su inconfundible estilo de comedia, ha sabido mantenerse vigente en el cine desde su debut en la gran pantalla en 1989 con Going Overboard, pasando por su paso por Saturday Night Live durante cinco años, lo que catapultó su fama en películas como Billy Madison y Happy Gilmore. A lo largo de su carrera, ha interpretado papeles tanto en comedias como en cintas de tono más serio, como Embriagado de amor, que le valió una nominación al Globo de Oro.

Vida personal y familia

A pesar de las críticas divididas que ha recibido por su trabajo, Adam Sandler ha conseguido un equilibrio entre el reconocimiento popular y el éxito comercial, acumulando premios como los People’s Choice Awards y, en el otro extremo, varios Razzies, conocidos como los anti-Óscar. Su matrimonio se ha mantenido sólido y tiene dos hijas que siguen sus pasos en la actuación. Conoció a su esposa, Jackie Titone, durante el rodaje de Papá genial en 1999, cuando ella tenía un pequeño papel en la película. Jackie, originaria de Florida, dejó su carrera de modelaje para dedicarse a la familia tras casarse en 2003. La boda, celebrada en la propiedad de Dick Clark en Malibú, reunió a 400 invitados, incluyendo a su amiga cercana Jennifer Aniston y a la presentadora Sharon Osbourne. Un detalle singular del enlace fue que su perro Meatball fue el padrino, vistiendo un esmoquin y una kipá.

Sus hijas, Sadie (nacida en 2006) y Sunny (nacida en 2008), han mostrado interés en la actuación y han participado en algunas de las películas de su padre, como Hotel Transylvania y You Are So Not Invited to My Mitzvah. La cercanía familiar quedó evidenciada en Gotham 2022, donde las jóvenes rindieron homenaje a su padre con un discurso humorístico agradeciendo a su madre por “soportar los cambiantes estados de ánimo de papá”. Por su parte, Adam ha demostrado su sentido del humor al hablar sobre su esposo, describiéndolo como “un disruptivo” durante la Gala de la Junta Nacional de Revisión en 2020, bromeando sobre su comportamiento en casa: “Hace explotar el aire acondicionado y orina en el patio trasero… pero es tan divertido como en las películas”.

Patrimonio y estilo de vida

La mansión de Adam Sandler en Hollywood refleja su patrimonio inmobiliario. Tras su boda en 2003, adquirió una mansión en Pacific Palisades que perteneció a Goldie Hawn y Kurt Russell por 12 millones de dólares. Esta compra se produjo después de que quedara fascinado por una fiesta de Nochevieja. Posteriormente, amplió sus propiedades en la misma zona y tiene planes de remodelación. Además de sus propiedades en Los Ángeles, suelen viajar a Boca Ratón, donde tienen un apartamento de vacaciones cerca de la casa de su madre. A pesar de su fortuna, Adam prefiere mantener su vida privada alejada de grandes fiestas.

Educado en el judaísmo, las respectivas Mitzvá de sus hijas fueron eventos llenos de celebridades, con actuaciones en vivo de artistas como Maroon 5, Charlie Puth y Halsey. En cuanto a sus amistades duraderas, se destaca su relación con Drew Barrymore y su pareja George Clooney, con quien comparte veranos en Lago Como, Italia, un destino recurrente. A lo largo de su carrera, Adam Sandler ha mantenido una vida alejada de escándalos, evitando las controversias y excesos que a menudo rodean a otras figuras del entretenimiento, centrando su vida en amigos y en una estabilidad familiar.

Desde su infancia en Brooklyn hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la cinematografía, Adam Sandler ha construido su carrera combinando un enfoque equilibrado. Aunque siempre ha enfrentado críticas, su dominio en el entretenimiento le ha permitido mantenerse en la cima.