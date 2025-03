Adolescencia: la miniserie que revela el talento de Owen Cooper en su impactante debut actoral

La miniserie británica Adolescencia ha generado un gran impacto debido a su intensa trama y las destacadas actuaciones de su elenco. Aunque cuenta con la participación de actores consagrados como Stephen Graham, Ashley Walters y Erin Doherty, la verdadera sorpresa ha sido el joven Owen Cooper, quien a sus 15 años ha capturado la atención del público. En una entrevista con la revista Variety, Cooper reveló que esta serie representa su primer trabajo en la actuación. “Todos han dicho cosas muy bonitas. Mi agente vio y dijo que era buena. No sé qué, pero no veo si fuera un programa normal porque salgo en ella”, expresó el joven actor.

Sinopsis de la serie

La serie, compuesta por cuatro episodios, narra la historia de una familia cuya vida da un giro drástico cuando su hijo de 13 años es acusado y arrestado por el asesinato de una compañera de clase. La dirección de la serie está a cargo de Philip Barantini y el guion fue escrito por Jack Thorne, quien también actúa en la serie. La producción ha utilizado un estilo similar al de la película Boiling Point, también dirigida por Barantini, donde cada episodio fue filmado en una sola toma continua.

Desafíos en la filmación

De acuerdo con Cooper, la forma de rodaje representó un reto considerable para él, ya que al principio pensó que no podría lograr el resultado deseado. Sin embargo, el joven actor aseguró que sus compañeros de reparto fueron un gran apoyo durante el proceso. “Cuando Phil me habló de la técnica de la toma, pensé que se refería a una parte. Pero luego me di cuenta de que los episodios se grabarían así. En ese momento, jamás pensé que podría hacerlo. Phil, Erin, Ashley, Stephen, todos ayudaron. Así definitivamente lo haría de nuevo”, comentó Cooper, quien interrumpió para elogiar al actor: “Podría hacerlo hasta dormido”.

El papel de Jamie Miller

Es importante destacar que Cooper tenía 14 años cuando interpretó a Jamie Miller. Su actuación, que retrata a un niño tímido que se desmorona tras sus encuentros con la psicóloga asignada, ha sido una de las más comentadas de la serie. A pesar de su notable actuación, su experiencia previa en la actuación era casi nula. Antes de esto, Cooper había hecho muy poco en el ámbito actoral. “Literalmente había hecho nada. Solo empecé a querer actuar hace un par de años. Crecí queriendo ser futbolista. Lo que me llevó a actuar fue que simplemente quería, así que tomé clases y me gustó”, confesó el joven.

Proceso de selección y formación

Encontrar el talento del británico no fue una tarea sencilla. La directora de casting Shaheen Baig revisó “miles de audiciones” antes de dar con Cooper. Durante la producción, se contrató a un profesor para guiar al joven actor, quien rápidamente demostró su talento. “El día que llegó al set fue, obviamente, estresante para nosotros. Él nos dejó sin palabras. Los entrenadores aún así logran dominar lo que ya han aprendido: estar presente y escuchar de manera auténtica”, comentó el director.

Próximos proyectos

Owen Cooper tiene un segundo proyecto en el horizonte, en el cual compartirá pantalla con Margot Robbie y Jacob Elordi en Wuthering Heights, una película dirigida por Emerald Fennell que está basada en la clásica novela de Emily Brontë, publicada en 1847. “Nos quedan semanas de rodaje, ha ido bien. Lo he disfrutado. Obviamente, estamos filmando y me estoy acostumbrando a eso. Es increíble. Es encantadora”, comentó Cooper sobre su nueva experiencia en el cine.