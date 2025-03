Adrián Mutu recuerda su caída en el fútbol tras un escandaloso positivo por drogas y su búsqueda de “mejorar mi rendimiento sexual”

El exfutbolista Adrian Mutu, quien alguna vez fue valorado en más de 22 millones de euros, rememora su dramática caída desde la cima del fútbol, marcada por un escandaloso positivo por drogas, en su desesperado intento de “mejorar mi rendimiento sexual”.

Trayectoria de Adrian Mutu en el fútbol

Adrian Mutu es un exfutbolista rumano que fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 2002 y 2003. En ese periodo, se trasladó del Parma al reconocido Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, su desempeño en el club londinense no fue el esperado, ya que en dos temporadas anotó solo 6 goles. Posteriormente, fue traspasado a la Juventus de Italia, donde tampoco logró destacar, lo que marcó el inicio de su declive futbolístico.

El escándalo de doping

En 2004, Adrian Mutu dio positivo por cocaína en una prueba de antidopaje que fue ordenada por el entrenador José Mourinho. Este positivo le costó una suspensión de 7 meses, así como su despido del Chelsea y una demanda del club inglés por daños y perjuicios, en la que se le reclamaban más de 17 millones de euros.

Reflexiones sobre su carrera

En una entrevista con el medio The Telegraph, Adrian Mutu reflexionó sobre su experiencia, afirmando: “Esnifar cocaína cuando estaba en el Chelsea fue la peor decisión que pude haber tomado en mi carrera. Estaba solo en Inglaterra y triste, pero ni siquiera la depresión que atravesé podía justificar mis acciones”. Además, comentó sobre la política de tolerancia cero del club respecto a su problema de drogas, indicando: “Cometí un error, me desvié del camino correcto y pagué por ello”.

El exdelantero también mencionó que llegó al Chelsea en un momento turbulento de su vida, reconociendo que no estaba preparado para dar ese paso y que terminó enredado en un sinfín de mentiras y excusas. “Estaba solo y era muy joven, pero creo que en aquella época era uno de los mejores futbolistas del mundo. Si no fuera por la cocaína, podría haber ganado fácilmente el Balón de Oro, pero las malas decisiones que tomé me desviaron de ese camino y hoy intento no culparme demasiado por ello”, concluyó Adrian Mutu.

Motivaciones detrás del consumo de drogas

En sus declaraciones, Adrian Mutu también abordó el curioso motivo por el cual consumió drogas, afirmando: “No soy adicto a las drogas. Lo niego categóricamente. La única razón por la que tomé lo que tomé fue porque quería mejorar mi rendimiento sexual. Puede que sea gracioso, pero es cierto. No consumí cocaína. Tomé algo que me hizo sentir bien”.