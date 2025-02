Joven kayakista escupido por ballena en Punta Arenas: “Pensé que me había comido”

Un joven fue tragado y luego expulsado por una ballena mientras practicaba deportes acuáticos en un kayak en la región de Magallanes, al sur de Punta Arenas. Este inusual suceso fue capturado en un video que se volvió viral en las redes sociales, generando asombro entre los usuarios.



El incidente en Bahía El Águila

El protagonista de esta historia, Adrián Simancas, relató a 24 Horas los detalles de su experiencia. Mientras se encontraba practicando pack rafting junto a su padre en el sector de Bahía El Águila, un cetáceo emergió repentinamente a su lado. “Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima. No entendía qué estaba pasando”, explicó el joven.

La interacción con la ballena

Durante el incidente, la ballena, que se presume era una ballena jorobada, abrió su boca y, de manera accidental, ingirió a Adrián mientras se alimentaba de peces. “No entendía qué estaba pasando y entonces, con todo, me hundo. Pensé que me había comido”, compartió Simancas sobre el momento en que fue tragado por el cetáceo.

La reacción del padre

Por su parte, Dell Simancas, el padre de Adrián, mantuvo la calma y rápidamente se dirigió a ayudar a su hijo. “No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”, relató el padre sobre su reacción durante el incidente.

El desenlace del suceso

A pesar de la extraordinaria experiencia, el joven kayakista salió ileso de su encuentro con la ballena, convirtiendo lo que podría haber sido un trágico accidente en una insólita anécdota que ha capturado la atención de muchos. La historia de Adrián Simancas se ha vuelto un tema de conversación en diversas plataformas, destacando la rareza de la situación y la suerte que tuvo al salir sin lesiones.