Tensión entre Adriana Barrientos y Antonella Ríos tras incómodo encuentro en camerino

En un reciente episodio de tensiones entre dos panelistas de televisión chilena, Adriana Barrientos y Antonella Ríos, se evidenciaron diferencias en un encuentro en el camerino de maquillaje. Este incidente ha añadido una nueva polémica a la larga lista de controversias que han rodeado a Barrientos.



El encuentro en el camerino

Según lo relatado por Antonella Ríos, ambas panelistas se encontraron en el camerino, donde las rencillas del pasado parecían no haber sido superadas. Ríos mencionó que al llegar, saludó a Barrientos, quien aparentemente no respondió a su saludo. “Yo veo que llegó, se sentó y la miro y le digo ‘Hola Adriana’, ella no me escucha, hace caso omiso de mi saludo”, explicó Ríos.

Reacciones y comentarios

En un intento por romper el hielo, Ríos decidió saludar nuevamente a Barrientos, esta vez con más énfasis. “Le digo por segunda vez así agarrando como pude mi ego herido, arremangándolo así, le digo ‘Hola Adriana’, fuerte, porque quizás no me había escuchado”, continuó Ríos. Sin embargo, Barrientos mantuvo su actitud de ignorar el saludo.

Ríos, en un tono de broma, le preguntó a Barrientos: “Hello, hola ¿o estais drogada?”, lo que provocó risas entre sus compañeros presentes. A pesar de la tensión, Barrientos finalmente respondió con un “Hola”, aunque comentó que el ambiente se sentía como “un manicomio, un psiquiátrico”. Ríos no tardó en devolver el comentario, sugiriendo que si Barrientos se refería a ella, era porque “bueno, si lo dices por ti”.

Contexto de la rivalidad

Este no es el primer altercado entre Adriana Barrientos y Antonella Ríos. En ocasiones anteriores, Barrientos había protagonizado otros conflictos con Ríos, uno de los cuales se centró en comentarios sobre una situación que vivió con Marcelo Barticciotto. En ese contexto, Barrientos había declarado: “Opiniones como la de Antonella Ríos vienen cuando tú estás número uno. Cuando estás en el programa estelar de la televisión chilena pasa esto”.

La tensión entre ambas panelistas parece ser un tema recurrente en el programa, y este último encuentro en el camerino ha reavivado las diferencias que han existido entre ellas.