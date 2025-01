Adriana Barrientos presenta denuncia formal tras conflicto en “Zona de estrellas”

La panelista Adriana Barrientos se ausentó de su trabajo en el programa “Zona de estrellas” tras un conflicto que tuvo lugar el viernes 20 de diciembre en Zona Latina. Durante este episodio, Barrientos tuvo una acalorada discusión con Claudia Schmitd, lo que resultó en la renuncia de la uruguaya. Además, Barrientos también tuvo un enfrentamiento con Sergio Rojas, quien la confrontó en el estacionamiento del canal después de que ella lo criticara al aire.

A raíz de estos incidentes, Barrientos decidió presentar una denuncia formal bajo la Ley Karina ante la jefatura del canal y el área de Recursos Humanos. En su denuncia, solicitó que se garantizara su derecho a trabajar en un entorno libre de violencia y hostigamiento, protegiendo su integridad física y emocional. En el documento, que fue obtenido por Publimetro, Barrientos expresó: “Por medio de la presente, me permito presentar una denuncia formal contra mi compañero de canal, el señor Sergio Rojas, debido a una serie de situaciones que he experimentado durante las últimas semanas, las cuales han atentado contra mi dignidad, integridad y ambiente laboral”.

Como primera medida, el canal decidió enviar a Barrientos a una Mutual de Seguridad, donde le fue emitida una licencia médica para el viernes 27 de diciembre. En el programa “QTLD”, el excompañero de Barrientos, Pablo Candia, comentó sobre su ausencia, indicando que ella estaba “muy ofuscada y asustada porque yo no le hablaba en pantalla, le daba la espalda. Ella en un momento pidió venir con gente que la resguardara por cualquier cosa que pudiera ocurrir”.

En el primer programa del año de “Zona de estrellas”, Barrientos regresó a sus labores como panelista. Durante una pausa comercial, que se transmite exclusivamente por YouTube, se refirió a su ausencia. Barrientos explicó: “Efectivamente se acogió la Ley Karin y el jueves me avisaron que tenía que ir a la Mutual de Seguridad. Me acerqué el viernes a las 8 de la mañana, me hicieron un peritaje médico y me dijeron: ‘Adriana, no puedes asistir a tu jornada laboral’”. También mencionó que presentó el documento correspondiente al canal a las 9 de la mañana.

Barrientos aclaró que había circulado información errónea en varios portales, afirmando que había solicitado guardias para asistir al programa, lo cual consideró falso. “Voy el día lunes que tenía que continuar las pericias, continúan los médicos de la Mutual viéndome y me dicen que no voy a poder volver a trabajar”, añadió.

La panelista expresó que se siente apoyada por sus compañeros, quienes han estado preocupados por su bienestar. “La verdad es que son mi familia, ya llevo 3 años trabajando acá. Hablé con el doctor y hoy día me dejaron trabajar. Así que espero poder continuar en el programa, y la Mutual va a continuar haciendo las diligencias que corresponden”, indicó Barrientos.

Finalmente, Barrientos se refirió a los comentarios negativos que ha recibido, señalando que “han salido cosas re mala leche justamente como para que me escriban estas cosas en el chat, así que bueno, espero que en unos días más le pueda aclarar otras cosas (…) Lo que se lee ahí en el chat es re feo porque hay algo que se llama bullying”. En ese momento, el chat estaba pidiendo la salida de la panelista del programa, lo que ha sido una constante desde el conflicto que tuvo con Claudia Schmitd.