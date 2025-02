Alberto Fernández rompe el silencio sobre acusaciones de violencia de género y revela detalles de su relación con Fabiola Yáñez

Tras un prolongado periodo de silencio, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha abordado la denuncia de violencia de género y maltrato psicológico presentada por su expareja, Fabiola Yáñez, madre de su hijo Francisco. En una entrevista exclusiva con el medio asociado Perfil, el exmandatario ofreció detalles sobre el inicio de su relación, un aborto y las acusaciones que surgieron a raíz de las fotografías encontradas en el celular de su exsecretaria, las cuales fueron peritadas en el contexto de una causa por corrupción relacionada con los seguros del Estado. Además, Fernández tocó otros temas relevantes como su relación con el juez Ercolini, la pandemia, la fiesta de Olivos, y su vínculo con Cristina Kirchner y Javier Milei.

Detalles de la relación con Fabiola Yáñez

En su declaración ante la Justicia, Fernández indicó que no recuerda con precisión cuándo conoció a Fabiola, aunque mencionó que fue a raíz de una entrevista que ella le realizó mientras estudiaba periodismo. Fabiola, por su parte, sostiene que la relación comenzó en 2010, un periodo en el que Fernández estaba en pareja con Vilma Ibarra. El expresidente aclaró: “En esa época estaba con Vilma. Lo que pasa es que en esa época no pasaba nada con Fabiola. Yo la conocí porque ella me pidió una entrevista para un trabajo práctico”.

Fernández continuó explicando que, aunque se conocieron en 2010, el vínculo más cercano comenzó en 2016, cuando comenzaron a verse con más frecuencia. “Era una mujer que siempre destaqué su tesón, porque en un clima de mucha adversidad, ella hizo mucho esfuerzo para terminar su carrera”, afirmó. En mayo de 2016, formalizaron su relación, aunque Fabiola estaba embarazada, lo que resultó en un aborto que, según Fernández, fue una decisión unilateral de ella, quien le notificó después de que se llevó a cabo.

Problemas de salud y tratamiento psicológico

Fernández también se refirió a la salud mental de Fabiola, quien, según él, ha enfrentado problemas de depresión. “Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo”, comentó. Aclaró que no tenía influencia sobre su tratamiento en el Instituto Ineco, donde Fabiola comenzó a recibir atención psicológica. “Es realmente una osadía decir que alguien puede manejar a Ineco”, enfatizó, y agregó que no conocía a los médicos que la atendieron.

El expresidente relató que Fabiola había abandonado el tratamiento en Ineco, lo que, según él, es común en personas con problemas de salud mental, quienes a menudo creen que no necesitan más atención una vez que se sienten mejor.

La convivencia en Olivos y la fiesta de cumpleaños

Alberto Fernández describió la convivencia con Fabiola en la residencia presidencial de Olivos, señalando que fue un periodo con dificultades, especialmente debido a los problemas de salud de ella. “Fabiola, en su declaración, dice que yo tomaba alcohol, en mi vida tomé alcohol”, aclaró, y mencionó que hubo un incidente en Nochebuena de 2019 relacionado con el consumo de alcohol por parte de Fabiola.

El punto de quiebre en su relación, según Fernández, fue la difusión de una foto de una fiesta en Olivos durante la pandemia. “A partir de allí, casi en forma cotidiana, todos los medios interpretaron esa frase como un modo de descargar en Fabiola la responsabilidad de lo ocurrido”, explicó. Fernández admitió que cometió un error político al no prever las repercusiones de esa situación.

Denuncias y acusaciones

En cuanto a las acusaciones de Fabiola sobre violencia, Fernández negó rotundamente haberla agredido. “En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe”, afirmó. También se refirió a las lesiones que Fabiola presentó, sugiriendo que podrían haber sido causadas por caídas relacionadas con su consumo de alcohol.

Fernández mencionó que, tras la denuncia de Fabiola, se realizaron allanamientos en su casa y se le confiscó su teléfono, pero nunca se encontraron pruebas en su contra. “El acusado dio todo para que verifiquen, y nunca nadie abrió su teléfono”, subrayó.

Extorsión y amenazas

Durante la entrevista, Fernández también abordó las acusaciones de extorsión. Afirmó que Fabiola le había mencionado que no quería hacer la denuncia porque no ganaría nada, lo que él interpretó como un intento de extorsión. “Me dejaste una mácula que le permite a Milei, andar diciendo las barbaridades que dice sobre que yo era un golpeador”, expresó.

En relación a las amenazas de suicidio, Fernández explicó que en un momento de angustia le comentó a Fabiola que no veía futuro en su situación, pero negó haber hecho una amenaza directa de suicidio. “No es que le dije ‘me voy a pegar un tiro'”, aclaró.