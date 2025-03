El nuevo reality de Alec Baldwin genera controversia por su enfoque en el dolor de la familia Hutchins

El nuevo reality show de Alec Baldwin, titulado The Baldwins, ha enfrentado críticas severas por supuestamente lucrar con el dolor que aún afecta a la familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció trágicamente en el set de la película Rust. La abogada Gloria Allred, quien representa a los padres y la hermana de Hutchins, ha expresado su descontento con el programa, que se transmite por TLC, el cual retrata la vida del actor y su esposa, Hilaria Baldwin, mientras intentan equilibrar la crianza de sus hijos con las consecuencias emocionales del incidente. “La serie celebra la alegría del señor Baldwin y ignora el hecho de que le quitó a una niña a sus padres. Esa es la dolorosa realidad que viven todos los días”, afirmó Allred.

Críticas al programa

Según la abogada, Alec Baldwin nunca se ha disculpado ni ha asumido responsabilidad por lo ocurrido en 2021. Uno de los momentos más polémicos del primer episodio del reality se produce cuando se menciona: “Halyna perdió una tragedia inimaginable, un hijo de una madre. Vamos a sentir esto para siempre. Esto será parte de la historia nuestra”. Sin embargo, Allred señala que se omite la verdadera experiencia de los Hutchins, quienes son los que realmente han vivido de manera permanente el dolor, algo que, según ella, parece no comprenderse en el programa.

Enfoque en el proceso legal

Allred también criticó que Alec Baldwin, de 66 años, se presente como víctima al centrarse en el proceso legal y hablar sobre el trauma sufrido, permitiendo que las cámaras graben sesiones de terapia. Recordemos que Baldwin enfrentó cargos de homicidio involuntario, los cuales fueron desestimados el año pasado en Nuevo México después de que un juez determinara que los fiscales habían retenido pruebas clave para la defensa. Actualmente, se busca que la estrella de Hollywood sea considerada responsable a través de un proceso civil. Además, se ha anunciado que se presentará una notificación para que testifique bajo juramento antes de su muerte.

Impacto emocional en la familia

Hasta el momento, Alec Baldwin no ha respondido a las declaraciones de la abogada. La familia ha estado lidiando con el estrés postraumático desde el rodaje de Rust. Baldwin ha insistido en que apretó el gatillo sin saber que el arma contenía munición en lugar de balas de fogueo. En el show, el famoso actor confesó que aún lucha por asimilar lo ocurrido y mostró visiblemente afectada a su esposa, quien tuvo que pasar por el juicio. “Esto es simplemente surrealista. Quiero decir, ni siquiera puedo creer que estemos pasando por esto, siempre siento que estoy contigo, porque pienso: ‘Bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda para superarlo’, pienso en lo mucho que duele todo esto”, dijo la madre de sus hijos.

Salud mental de Hilaria Baldwin

A su vez, Hilaria Baldwin, instructora de fitness, reveló que en los últimos cuatro años su salud mental se ha deteriorado y ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. En ocasiones, cuestiona la razón por la que ocurrió el trágico accidente. “En los momentos oscuros, me digo: ‘Si hoy hubiera tenido que ocurrir el accidente, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué pude haber yo?’ A veces me decía: ‘¿Por qué tuve siete hijos? ¿Por qué tenemos hijos?’ Y me doy cuenta de que ellos me ayudan a mí a superar esta situación”, indicó.