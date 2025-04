Alejandra González enfrenta nuevo acoso en redes sociales por suplantador que usa su identidad desde 2019

La periodista de Chilevisión, Alejandra González, ha enfrentado un prolongado y angustiante problema relacionado con la suplantación de su identidad en redes sociales desde el año 2019. Esta situación ha sido provocada por una persona desconocida que ha utilizado sus imágenes para acosar a sus conocidos y a personas ajenas a su círculo.

El inicio del acoso

El drama de Alejandra González comenzó cuando un compañero de universidad le informó que había recibido una solicitud de amistad en Facebook de una mujer llamada Claudia Marín Rojas. Al revisar el perfil, se dio cuenta de que las fotografías pertenecían a la periodista. A pesar de que González denunció la cuenta falsa en la plataforma, logrando que fuera bloqueada, el problema no terminó ahí.

Denuncias y falta de respuestas

Durante la pandemia, Alejandra González decidió presentar una denuncia en la Fiscalía, pero esta fue archivada tras no prosperar las indagatorias iniciales sobre el responsable del acoso. Recientemente, la periodista reveló a lun.com que recibió un mensaje en su cuenta de Instagram de una mujer que le informó que su marido estaba siendo acosado por una usuaria llamada Claudia Marín, quien le enviaba mensajes coquetos.

La inquietante revelación

Lo alarmante para González fue que las fotografías del perfil de esta usuaria correspondían a ella misma. “Me asusté porque había fotos que yo había subido hacía tres días apenas y ya estaban replicadas. No sé si es hombre o mujer, si lo conozco o no”, comentó la periodista.

Más casos de suplantación

En el año siguiente, Alejandra González recibió otro mensaje en Instagram de un hombre que le alertó sobre un nuevo uso malicioso de sus imágenes. Este hombre le contó que había estado chateando con una persona que usaba el nombre de Claudia Marín y que le enviaba fotos inapropiadas. Al ver a González en la televisión, se dio cuenta de que la persona con la que estaba chateando utilizaba su imagen.

Consejos de un perito policial

Los temores de Alejandra González se intensificaron tras una conversación con un perito policial que entrevistó para uno de sus reportajes. Este le aconsejó que tuviera cuidado, ya que podría ser una forma de amedrentamiento relacionada con los casos policiales en los que ha estado involucrada.

La búsqueda de respuestas

González expresó su preocupación, afirmando: “Que yo sepa no existe nadie que me odie así. Tengo una muy buena relación con mis exparejas. Puede que alguna vez me haya peleado con una amiga o compañera de colegio, pero nada grave”. La periodista ha manifestado su deseo de descubrir la identidad de la persona detrás de la suplantación, ya que, a pesar de las denuncias, la usuaria abre nuevas cuentas inmediatamente después de que las anteriores son bloqueadas.

Uso indebido de imágenes personales

La situación se complica aún más, ya que la suplantadora utiliza fotos de Alejandra González y las acompaña con comentarios como si fueran propias. Por ejemplo, una vez utilizó una imagen de su sobrino disfrazado de león, añadiendo un comentario que decía “mi guatón hermoso”. Además, ha publicado fotos de su familia y de su trabajo.

Intentos de proteger su privacidad

González ha considerado crear una cuenta privada en Instagram, pero al hacerlo, la suplantadora continuó subiendo contenido de ella de manera simultánea. La periodista ha notado que esta persona está entre sus seguidores, con un nombre diferente y sin que ella sepa quién es.

Alejandra González concluyó su relato expresando su incertidumbre sobre las intenciones de la persona que la acosa, dejando en claro la gravedad de la situación que ha estado viviendo durante años.