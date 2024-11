Alejandra Valle desmiente rumores: “Nunca estuve con Sergio Freire, es absurdo”

La periodista Alejandra Valle ha respondido a un rumor falso que la vincula sentimentalmente con el comediante Sergio Freire, en medio de la controversia generada por su reciente reelección. Valle, quien ha sido objeto de críticas y descalificaciones, se pronunció sobre la situación en el programa La Voz de los que Sobran, donde expresó su incredulidad ante la difusión de esta noticia falsa.

Reacción ante el rumor

Durante su intervención, Valle afirmó: “Hay una industria de las noticias falsas. A mí todavía me insultan por algo que nunca dije, que me iba a ir del país”. La periodista se refirió a la situación que surgió tras el quiebre de Maly Jorquiera y Sergio Freire, donde se la acusó de ser la amante de Freire. Valle aclaró que esta afirmación es completamente falsa, indicando que “nunca estuve con Sergio Freire, no lo conozco ni es amigo”.

Valle también mencionó que la situación es aún más absurda, ya que “todavía hay gente que me dice que hay pruebas de que yo soy la amante de una persona que, con suerte, me he topado en un par de eventos”. En este contexto, la periodista destacó que tiene una relación más cercana con Maly Jorquiera, lo que hace que el rumor carezca de fundamento.

Desacreditación y contexto político

La comunicadora sugirió que el rumor podría estar relacionado con su reciente éxito electoral, afirmando: “Quisieron ponerme como si yo fuese una feminista de cartón, porque además ‘soy la patas negras’, lo que no tiene ni pies ni cabeza. Asumo que es porque fui reelecta con una buena votación”. Valle insinuó que la difusión de este tipo de noticias podría ser un intento de desacreditarla debido a su popularidad y apoyo en las elecciones.

Desmentido en redes sociales

Previamente, Valle había utilizado su cuenta de X para desmentir los rumores, indicando: “Desconozco los detalles de lo que se ha dicho (no hago farándula hace una eternidad). Pero que haya más de 7 mil personas que están convencidas de este tremendo invento”. En su mensaje, también expresó su sorpresa por la cantidad de personas que creen en el rumor, sugiriendo que “está desesperada la derecha por mi votación, parece, porque no encuentro otra explicación”.

La situación ha generado un debate en redes sociales, donde algunos usuarios han especulado sobre la veracidad de los rumores, mientras que otros han defendido a Valle, cuestionando la motivación detrás de la difusión de tales noticias. La periodista continúa enfocándose en su labor y en su reciente reelección, a pesar de las controversias que la rodean.