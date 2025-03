Domínguez pide disculpas por ausencia en funeral y reflexiona sobre el racismo en el fútbol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ofreció disculpas públicas durante el sorteo de la Copa Libertadores por no haber asistido al funeral de Juan Izquierdo, un jugador del Nacional de Montevideo que falleció hace algunos meses. En esta ocasión, el líder del organismo sudamericano reconoció su falta y afirmó que “la Conmebol debería haber estado presente”.



Disculpas de Alejandro Domínguez

En el evento, Domínguez realizó un mea culpa y expresó su pesar por no haber podido asistir al funeral, indicando que “lamentablemente hay que asumir los momentos desagradables también que tiene la vida. Lamentablemente no pude estar, me hubiese gustado, pero de corazón estaba ahí, de todas maneras, lo único que queda es pedir disculpas”.

Reflexiones sobre el racismo en el fútbol

Posteriormente, el presidente de la Conmebol abordó el tema del racismo en el fútbol, señalando que “el fútbol solo no lo puede resolver, ya que es un problema de la sociedad”. En este sentido, Domínguez destacó que “es injusto que estemos castigando a la gente equivocada, se castiga a clubes, dirigentes o jugadores que no son los verdaderos culpables de lo que está sucediendo fuera del terreno de juego”.

Comentarios sobre las Eliminatorias

Finalmente, en una entrevista con ADN Deportes, Domínguez fue consultado sobre su opinión respecto a la posición de Chile en las Eliminatorias. Aunque su respuesta fue generalizada, mencionó que “si yo tuviese que haber pensado que en estas Eliminatorias hasta la fecha de hoy no tendría ningún clasificado o eliminado, hubiese apostado diferente”. Además, agregó que le llama la atención la competitividad del proceso, donde “todos tienen posibilidades”. Concluyó diciendo que “hay que seguir jugando y ver quién llega al próximo Mundial.”