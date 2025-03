Álvaro Elizalde asume como nuevo ministro del Interior tras la renuncia de Carolina Tohá en medio de desafíos políticos

El nombramiento de Álvaro Elizalde (PS) como nuevo ministro del Interior del presidente Gabriel Boric se produce tras la renuncia de la ex ministra Carolina Tohá, quien busca convertirse en la candidata presidencial del oficialismo. Elizalde, quien se unió al Gobierno en abril de 2023, tendrá la responsabilidad de liderar el nuevo Ministerio de Seguridad, que comenzará a operar en abril del próximo año. Este ministerio asumirá las funciones de seguridad que anteriormente pertenecían a la cartera de Interior, que ahora se enfocará en otras áreas.

Contexto de la renuncia de Carolina Tohá

La renuncia de Carolina Tohá ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos la consideran una “buena noticia”, mientras que otros la califican de “irresponsable”. Tohá ha expresado que “queda mucho por hacer, hay tareas a medio camino”, lo que refleja su compromiso con las responsabilidades que aún tiene pendientes.

Perfil de Álvaro Elizalde

Álvaro Elizalde ha sido un actor clave en el Gobierno de Gabriel Boric, destacándose por su capacidad de liderazgo y su experiencia en el aparato estatal. Como titular de la Secretaría General de la Presidencia, logró avanzar en la reforma electoral para las elecciones municipales y de gobernadores, así como en la creación del Ministerio de Seguridad y en la reforma al sistema político, que se espera sean tramitadas y votadas en el presente año.

Su gestión no ha estado exenta de controversias. En particular, se le cuestionó por un episodio en el que el diputado Gaspar Rivas afirmó que Elizalde le había “ofrecido” la vicepresidencia de la Cámara a cambio de apoyo al oficialismo, lo que llevó a una moción de censura que finalmente fue rechazada.

Reacciones y liderazgo en el Partido Socialista

Elizalde es reconocido por su liderazgo dentro del Partido Socialista, donde ha sido una figura influyente desde que lideró el partido entre 2017 y 2022. Junto a Paulina Vodanovic, actual presidenta del PS, forman parte del Tercerismo, una corriente que se ha consolidado como una de las más importantes dentro del partido. A pesar de que Vodanovic le propuso ser el candidato presidencial del PS, Elizalde optó por concentrarse en su rol como secretario de Estado.

Con su nombramiento, el Partido Socialista regresa al Ministerio del Interior después de 20 años, siendo Elizalde el tercer militante en ocupar este cargo desde el retorno a la democracia. El último ministro socialista fue José Miguel Insulza, quien se desempeñó en el cargo durante la presidencia de Ricardo Lagos hasta 2005.

Desafíos y controversias en la gestión de Elizalde

Elizalde asume su nuevo rol en un momento crítico, ya que el Gobierno de Boric se encuentra en su último año de administración con varias reformas aún pendientes. Recientemente, se ha visto envuelto en un fuerte cruce de declaraciones con José Antonio Kast en relación a la ola de homicidios, donde se ha señalado que “el gobierno de Boric es el más sangriento en las últimas tres décadas”.

Además, ha tenido que lidiar con tensiones en el Congreso, como lo evidenció su intercambio con Miguel Mellado en una comisión sobre el Caso Monsalve, donde Elizalde lamentó el tono de la discusión. También ha advertido sobre cómo la acusación constitucional contra Tohá podría afectar los proyectos de seguridad en curso.

Controversias en la gestión del Partido Socialista

Durante su liderazgo en el PS, Elizalde enfrentó una crisis relacionada con el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien fue procesado por vínculos con el narcotráfico. A pesar de que Aguilera fue removido del partido, el robo de un millón de pesos en efectivo que sufrió Elizalde desde su auto generó suspicacias en el partido, especialmente en el contexto de las irregularidades en la comuna durante las elecciones internas del PS. El ex diputado y ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, comentó que “todos los que ocupamos cargos públicos tenemos que entender que hay que dar explicaciones por lo que ocurre”.