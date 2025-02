Amanda Palmer se pronuncia tras la demanda contra ella y Neil Gaiman, priorizando la privacidad de su hijo

La compositora Amanda Palmer ha emitido una declaración a través de su cuenta de Instagram en respuesta a la demanda presentada en su contra y contra su exesposo, el escritor Neil Gaiman. Palmer expresó su agradecimiento a quienes han respetado su decisión de mantener la privacidad durante este momento complicado, enfatizando que su principal preocupación es la protección de su hijo.



“Les agradezco a todos por seguir respetando mi reciente pedido de privacidad mientras atravieso este momento extremadamente difícil. Debo proteger a mi hijo pequeño y su derecho a la privacidad”, afirmó la cantante. Además, Palmer indicó que no responderá a las acusaciones específicas que se han formulado en su contra, salvo para negar dichas acusaciones y asegurar que responderá en el momento adecuado. “Mi corazón está con todos los sobrevivientes”, añadió.

El escritor Neil Gaiman, conocido por su trabajo en cómics como The Sandman y novelas como Buenos Presagios y Coraline, ha sido demandado esta semana por Scarlett Pavlovich, quien fue la niñera de su hijo. Pavlovich ha presentado acusaciones de agresión sexual, tráfico de personas y violencia física, afirmando que el reconocido autor se sobrepasó durante su tiempo trabajando en la casa de Gaiman y Palmer en 2022.

La niñera ha declarado que fue violada y ahorcada, y sostiene que Amanda Palmer facilitó el acceso del escritor a situaciones de abuso, además de no reaccionar adecuadamente cuando le informó sobre los incidentes. Pavlovich también mencionó que Palmer le habló de una docena de situaciones previas de abuso cometidas por Gaiman.

Por su parte, Neil Gaiman ha desmentido las acusaciones de abuso, reconociendo únicamente que pudo haber “herido sentimientos”. El autor ha afirmado que siempre ha mantenido relaciones consensuadas y ha expresado su firme intención de defender su verdad. “No estoy dispuesto a darle la espalda a la verdad, no puedo aceptar que me describan como alguien que no soy y no puedo ni quiero admitir que hice cosas que no hice”, declaró Gaiman.

La situación ha generado un gran interés mediático, dado el perfil público de ambos, y las declaraciones de ambos continúan siendo objeto de atención en las redes sociales y en los medios de comunicación.