Indignación de Amaya Forch tras acoso a su hija en el Mercado Urbano Tobalaba

Una situación preocupante vivió la actriz y cantante Amaya Forch en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Santiago, donde se sintió incómoda por la actitud de dos hombres hacia su hija.

Incidente en el Mercado Urbano Tobalaba

El incidente ocurrió cuando Amaya Forch y su hija Julieta, de 19 años, se encontraban en el MUT. Según la narración de Forch en su cuenta de Instagram, mientras utilizaban la escalera mecánica, se cruzaron con dos hombres de mediana edad que se dieron vuelta para mirar a Julieta de manera “descarada”.

Reacción de Amaya Forch

Forch describió la situación diciendo: “Hoy fuimos al MUT con mi hija. Íbamos en la escalera mecánica (ella un poco más adelante que yo) cuando nos cruzamos con dos cincuentones que se dieron vuelta descaradamente a mirarla”.

La artista se sintió tan incómoda que decidió intervenir. Relató que uno de los hombres mostró una expresión que la hizo reaccionar: “A uno como que se le empezó a caer la baba y puso una cara de califa que no me aguanté, me enyegüecí y le grité: ‘ES MI HIJA! ES MUY CHICA! Y TÚ UN VIEJO!’”.

Reflexiones sobre la situación

Forch continuó expresando su indignación al calificar al hombre como un “viejo patético joteando a niñas de 19 años”. Además, planteó una pregunta sobre la seguridad y el respeto hacia las jóvenes: “¿Y cómo se hace para que una joven pueda caminar libre sin que los viejos la miren como si fuese un pedazo de carne a su disposición? ¿Hasta cuándo hay que aguantarlos?”.

Este incidente ha resaltado la preocupación sobre el acoso y la objetivación de las mujeres, especialmente las jóvenes, en espacios públicos.