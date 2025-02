Amparo Noguera critica la “farandulización” de denuncias en los Premios Caleuche 2025 y desata reacciones en redes

Una ola de reacciones se generó tras la respuesta de Amparo Noguera a la periodista de Primer Plano durante su llegada a los Premios Caleuche 2025. La reportera intentó obtener la opinión de la actriz sobre la controversia que surgió a raíz de la denuncia de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos. En este contexto, Noguera adoptó una postura similar a la de otros actores, optando por el silencio y la prudencia. Sin embargo, la actriz aprovechó la oportunidad para expresar una crítica hacia la “farandulización” de un asunto que consideró “delicado”.

La respuesta de Amparo Noguera

Durante la entrevista, Noguera manifestó: “No voy a contestar, porque sé donde quieres llegar y no me parece que esta fiesta de los actores la farandulicen con un tema que es delicado”. La periodista de Primer Plano reconoció que se trataba de un tema bastante delicado, a lo que Noguera respondió: “Entonces no hablemos más”.

Reacciones en redes sociales

La respuesta de la actriz provocó una variedad de comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo a Noguera, comentando: “Me encantó su respuesta! Nada que ver que llegaran a buscar copuchenteo a colegas del demandado por algo que nadie sabe si es verdad o no!”. Otros también manifestaron su satisfacción con la decisión de la actriz de no participar en la discusión, señalando: “Qué bueno que no les contesten y que no se presten para que la farándula haga gárgaras después”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos comentarios criticaron a Noguera, como: “La Noguera dice que no farandulicen a los actores, pero para hacer campañas políticas por conveniencia, ahí se olvidan de todo y son capaces de mostrar sus familias, sus casas, todo”, y otros simplemente expresaron su descontento con la actriz, como: “Qué pesada Amparo Noguera”. Por otro lado, hubo quienes apoyaron su postura, comentando: “Bien, Amparo”.

La situación ha puesto de manifiesto la tensión entre el mundo del espectáculo y la cobertura mediática de temas sensibles, así como la percepción pública sobre la responsabilidad de los actores en la discusión de estos asuntos.