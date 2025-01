Andie MacDowell revela su lucha contra el síndrome del piriforme y sus efectos en su movilidad

Andie MacDowell, reconocida actriz de los años 80 y 90, ha revelado que sufre de una condición médica que afecta su movilidad. En una reciente aparición en The Drew Barrymore Show, la actriz de 66 años compartió que padece de síndrome del piriforme, una afección en la que el músculo piriforme, situado en los glúteos cerca de la cadera, ejerce presión sobre el nervio ciático.

Descripción del síndrome del piriforme

La condición provoca a MacDowell una serie de espasmos y un dolor intenso en la zona de las nalgas, que a menudo se presenta de manera crónica y persistente. Este dolor puede irradiarse hacia la parte posterior del muslo, la pantorrilla e incluso llegar hasta el pie. La actriz mencionó que, aunque al principio las molestias eran leves, con el tiempo se extendieron hacia su pierna, lo que la llevó a pensar que podría necesitar un trasplante de cadera. En sus propias palabras, “Es un músculo que, de alguna manera, presiona mi nervio ciático y se estaba extendiendo por mi pierna. Pensé que tendría que hacerme un reemplazo de cadera. Gracias a Dios, mis caderas están bien”.

Impacto en su vida diaria

MacDowell, quien es una entusiasta del deporte, intentó intensificar sus entrenamientos en la bicicleta estática, pero esto solo agravó su situación. La actriz comentó: “No es apropiado para mi cuerpo y terminé con problemas en las rodillas y la cadera”. Además, expresó que llegó a sentir que “pensé que me estaba desmoronando”.

Cambios en su estilo de vida

A pesar de los desafíos que enfrenta, Andie MacDowell ha logrado mejorar su calidad de vida al adoptar un estilo de vida más saludable. Ha optado por realizar deportes menos exigentes y se ha mudado de Hollywood a Carolina del Sur, donde ha encontrado una comunidad con muchas personas de su edad, lo que le facilita hacer nuevos amigos. La actriz compartió: “Me gusta comer, pero me encanta hacer ejercicio. Esa es mi gran fortuna porque he tenido amigos que se frustran porque no lo disfrutan, pero yo sí lo disfruto”.