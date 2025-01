Emotiva despedida de Andrea Arístegui en Meganoticias Prime: ¿qué nuevos horizontes le esperan?

Durante el martes 14 de enero, Andrea Arístegui se despidió de Meganoticias Prime, tras tomar la decisión de emprender nuevos rumbos profesionales, después de haber estado en Megamedia durante seis años. Al finalizar la entrega noticiosa, Juan Manuel Astorga dedicó unos minutos a despedir a la comunicadora, quien lo acompañó en la edición central del noticiero durante los últimos dos años. Astorga expresó su tristeza, no solo por la partida de su colega, sino también por la de su amiga.

Despedida emotiva en Meganoticias Prime

La despedida fue descrita como “particularmente emotiva”. Juan Manuel Astorga comenzó su discurso diciendo: “Una despedida particularmente emotiva porque es el último Meganoticias Prime de mi querida Andrea Arístegui, que parte de Megamedia rumbo a nuevos horizontes, con nuevos desafíos profesionales y es la despedida”.

Astorga continuó, manifestando su tristeza y alegría al mismo tiempo: “Tenemos el corazón roto, son 15 años de amistad que trascienden a una dupla televisiva, no es la primera vez que hacemos dupla, no será la última tampoco. Lo mejor del mundo para ti, porque ese corazón que pones para todo (…) a uno no se le olvida”.

Palabras de Andrea Arístegui

Después de las emotivas palabras de Astorga, Andrea Arístegui tomó la palabra. Ella expresó: “Hoy ha sido un día de muchas emociones, muy intenso, pero muy bonito, porque he recibido una enormidad de muestras de cariño de todos los que son parte de este tremendo equipo. Soy una convencida de que los grandes equipos son los que hacen los grandes medios de comunicación”.

Arístegui también agradeció a Juan Manuel Astorga por su apoyo, diciendo: “Eres un lujo de profesional y tienes una solidez incomparable”, mientras su voz se entrecortaba por la emoción. Finalmente, agradeció a todo el equipo que hace posible el noticiero por su trabajo durante todos estos años.