Andrés Chadwick se pronuncia tras su renuncia: “Cuando tenga que hablar, los convocaré”

Andrés Chadwick renuncia a la presidencia de la Universidad San Sebastián tras el escándalo del caso Audio, buscando defender su honra y enfrentar acusaciones.

Andrés Chadwick, quien recientemente ocupaba el cargo de presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, anunció su renuncia a través de un comunicado público. Esta decisión se produce en un contexto marcado por el escándalo conocido como el caso Audio, que ha afectado a varios miembros de Chile Vamos. Durante la jornada, un equipo de prensa de Televisión Nacional logró captar a Chadwick, quien evitó ofrecer detalles sobre el escándalo que lo involucra.

Al ser abordado por el equipo de TVN, Chadwick se limitó a expresar que “le he dicho a todos los medios que, cuando tenga que hablar, los voy a convocar”. En su breve interacción, agradeció al periodista que le preguntó sobre sus vínculos en el caso Audio y sobre la acusación constitucional presentada por diputados del oficialismo contra Ángela Vivanco. En esta acusación, Chadwick es mencionado como “instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos”. Ante esta situación, el exministro anunció que se querellará.

En su declaración pública, Chadwick explicó que su renuncia se debe a que “las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible -a mi juicio– continuar ejerciendo mi cargo”. Afirmó que esta decisión, aunque dolorosa, le permitirá concentrar su tiempo y energías en enfrentar las acusaciones que ha recibido. “Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias”, indicó. Además, subrayó que no desea que sus actividades personales interfieran en la labor que realiza la universidad en la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo del país.

La renuncia de Chadwick se produce en un momento en que su propio sector político ha comenzado a cuestionar su situación, instándole a “dar la cara” y aclarar su relación de amistad con Luis Hermosilla, el principal imputado en el caso Audio. Hermosilla se encuentra actualmente en prisión preventiva y ha sido formalizado por delitos que incluyen lavado de activos, delito tributario y soborno.