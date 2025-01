Andrew Garfield reflexiona sobre la vida, la pérdida y su carrera tras la muerte de su madre

Andrew Garfield ha sido un nombre recurrente en la industria del cine en los últimos años, no solo por su destacada carrera como actor, sino también por su capacidad de mostrar un lado más sensible y humano, alejado de la imagen típica de las celebridades. A sus 41 años, Garfield ha compartido aspectos de su vida personal, incluyendo el duelo que aún siente por la muerte de su madre, lo que ha influido en su perspectiva sobre las relaciones y la vida en general.

Andrew Garfield: el actor que encontró su vocación gracias a su madre

La trayectoria profesional de Andrew Garfield comenzó de manera inesperada, pero siempre con el apoyo incondicional de su madre, Lynn. Nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, Garfield se trasladó a los tres años a Surrey, al norte de Londres, debido a que su madre era británica y su padre estadounidense. En un entorno familiar que promovía la actividad deportiva, el interés inicial de Andrew no se centró en la actuación. En sus propias palabras, “Me crié en un hogar de deportistas. Era muy competitivo con mi hermano mayor. Mi padre es entrenador de natación, yo hice gimnasia y natación, rugby, cricket y fútbol”, comentó en una entrevista con The Guardian.

Sin embargo, tras sufrir tres conmociones cerebrales mientras jugaba al rugby, Garfield se vio obligado a buscar un nuevo propósito en su vida. En este contexto, su madre lo alentó a explorar la actuación, sugiriendo que podría ser una salida para su felicidad. “Qué acto tan peligroso, audaz, amoroso y conmovedor. Ella sabía que probablemente no ganaría dinero con eso, pero vio que su hijo estaba teniendo problemas y no se sentía feliz por estar vivo”, recordó el actor en la misma conversación con The Guardian. Este apoyo maternal fue crucial para que Andrew diera sus primeros pasos en el teatro, lo que lo llevó a estudiar en la Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres.

El talento inagotable de Andrew Garfield

En un corto período de tres años en la gran pantalla, Garfield logró un papel secundario en la aclamada película The Social Network, donde interpretó a Eduardo Saverin, uno de los socios de Mark Zuckerberg. Este papel fue fundamental para abrirle las puertas al cine comercial, especialmente con el reboot de Spider-Man en 2012. Desde entonces, el actor ha buscado participar en proyectos que realmente le interesen, trabajando con directores de renombre como Mel Gibson en Hasta el último hombre (2016) y Martin Scorsese en Silencio (2016), recibiendo elogios por su actuación.

A pesar de su éxito en el cine, Garfield ha mantenido una conexión con el teatro, su otra gran pasión. En una entrevista con GQ, expresó: “Quiero ser actor de teatro primero, porque eso se siente perenne. Si puedo hacer teatro durante el resto de mi vida para una audiencia de 50 personas por noche, sé que mi vida va a ser satisfactoria”. Su dedicación al teatro lo llevó a protagonizar la producción de Angels in America, una obra de Tony Kushner, que fue llevada a Broadway y le valió un premio Tony.

La muerte de una madre

Mientras filmaba Los ojos de Tammy Faye junto a Jessica Chastain, la madre de Garfield, Lynn, falleció tras una batalla contra el cáncer de páncreas. Durante el rodaje, la salud de su madre se deterioró, lo que llevó a Andrew a viajar de urgencia para estar a su lado. A pesar de la gravedad de la situación, Lynn lo animó a continuar con la filmación, incluso después de que él conociera su diagnóstico. Andrew pasó las últimas semanas de vida con su madre, un periodo que lo impactó profundamente. “Creo que la pérdida de mi madre fue algo muy importante. Ese cataclismo es un cambio que siempre reverbera hacia una conciencia más profunda de la realidad”, reflexionó Andrew en una entrevista con GQ.

El actor también mencionó que no dejó asuntos pendientes con su madre: “Tuvimos todo el tiempo de calidad que pudimos tener mientras ella estuvo aquí. Y esas últimas dos semanas que pude estar con ella fueron probablemente las dos semanas más profundas de mi vida”. Esta experiencia lo llevó a una nueva forma de ver la vida y la muerte. “¿Cómo era ella? Era alguien que tenía conciencia de la belleza que nos rodea y de la amabilidad que podía mostrarle a alguien en la calle o en la tienda. Esa es una buena vida. Esa es una vida bien vivida”, sostuvo en la misma entrevista.

La profunda reflexión de Andrew Garfield

A pesar de recibir numerosos elogios por su talento actoral, Garfield ha mantenido los pies en la tierra y no se ha dejado llevar por la fama. Tras cumplir 40 años, decidió hacer una pausa en su carrera para reflexionar sobre su vida y sus prioridades, especialmente tras la muerte de su madre, un evento que aún le resulta difícil de procesar. “Fue como una especie de parón por confusión, por la confusión que tenía sobre cómo proceder en ese momento en particular, en los tiempos y cultura que vivimos y con la edad que tengo”, comentó en una entrevista con Rolling Stone.

Andrew también reflexionó sobre los cambios que conlleva cumplir 40 años, reconociendo que todos enfrentamos esa transición natural, pero él tuvo la oportunidad de ser consciente de ello y disfrutarlo. Recientemente, el actor ha regresado a la pantalla en el drama Vivir el momento, junto a Florence Pugh. A pesar de su dolor, Andrew considera que el sufrimiento tiene un valor significativo, afirmando que “la tristeza es un regalo”.