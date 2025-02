Andrew Keegan reflexiona sobre su controvertido movimiento espiritual y la etiqueta de “gurú” en la prensa

Andrew Keegan, conocido actor de los años 90, ha tenido una trayectoria notable que incluye participaciones en producciones como 10 cosas que odio de ti y Sabrina, la bruja adolescente. Actualmente, a sus 46 años, se dedica a practicar surf y es padre de una niña. En su juventud, Keegan fue uno de los galanes más destacados de la industria del entretenimiento, participando en diversas películas y series que cosecharon gran éxito. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado cuando decidió fundar un movimiento espiritual, que fue descrito por los medios de comunicación de la época como un “culto”, “gurú” y “líder de una religión”.

Fundación de Full Circle

El movimiento que Keegan estableció se denominó Full Circle, y estuvo activo entre 2014 y 2017 en un antiguo templo de Hare Krishna ubicado en Venice Beach, California. Durante este tiempo, Keegan logró reunir a un grupo de seguidores y realizó una inversión significativa en la organización, que ascendió a miles de dólares. En un episodio del podcast Boy Meets World, el actor compartió su experiencia, afirmando que nunca consideró su proyecto como un culto. En sus propias palabras, “Me mudé a Venice cuando tenía poco más de 20 años y me sumergí realmente en la cultura y la comunidad”.

La comunidad y actividades de Full Circle

Keegan describió cómo, junto a un grupo de amigos, decidieron abrir el templo vacío, comentando: “Había un grupo interesante de tipos hippies y un antiguo templo Hare Krishna que estaba vacío, y pensamos: ‘Oye, ¿por qué no reunimos a algunas personas y abrimos este lugar?’”. A lo largo de tres años, el movimiento se convirtió en un espacio para eventos comunitarios de inspiración espiritual, donde se practicaban actividades como yoga y meditación. Además, se organizaban bodas, homenajes, cenas, sonidos sanadores y hasta campañas presidenciales.

Reacción de los medios y controversias

A pesar de sus intenciones, la cobertura mediática sobre Full Circle fue en gran medida negativa. Keegan, al ver la repercusión que tuvo en los medios estadounidenses, decidió responder a través de Instagram, afirmando que la prensa “no conoce ni la mitad de la historia”. En su defensa, explicó que las “decenas de miles de dólares” que había invertido se convirtieron en “cientos de miles a lo largo de tres años”.

En una visita de Vice a Full Circle, se reportó que la organización estaba compuesta por ocho miembros principales liderados por Keegan, y que los nuevos integrantes llegaban “a través del vórtice creado por la energía de Keegan”. El actor también mencionó que su propósito era “promover la conversión verdadera del individuo fuera de los límites definidos”, y que recibió la “llamada” para fundar el movimiento tras sufrir un ataque callejero el 11 de marzo de 2011, el mismo día del tsunami en Japón, sugiriendo que ambos eventos estaban interconectados.

Incidentes y cierre de Full Circle

Según un artículo de Vulture de 2015, Full Circle realizaba una especie de misa todos los domingos, donde los miembros recibían a Keegan con gritos de “¡Te amamos Andrew!”. Sin embargo, el movimiento enfrentó problemas legales cuando fue allanado por la policía debido al consumo de kombucha, que los miembros defendieron como “un té sagrado para muchas personas que vienen a nuestro templo”. Finalmente, Full Circle cerró en 2017 debido a dificultades económicas.

Reflexiones de Andrew Keegan

Después de la disolución de Full Circle, Andrew Keegan solo apareció en tres películas de bajo perfil y en dos episodios de series que no lograron gran reconocimiento. En el podcast mencionado, el actor reflexionó sobre su experiencia, reconociendo que no aclaró adecuadamente a la prensa que su organización no era un culto. “Debería haber tenido un poco más de entrenamiento de medios en aquel momento”, admitió. También comentó que la experiencia fue “realmente dura y muy beneficiosa para muchas personas”, y que, a pesar de las críticas, “no había una doctrina” en su movimiento. En un tono irónico, concluyó: “No conozco a nadie más a quien llamen líder de una secta, así que es como una insignia de honor”.