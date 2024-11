Clubes de Segunda División inician acciones legales contra la ANFP por crisis económica

Un nuevo conflicto se ha desatado en el ámbito del fútbol chileno, específicamente en la Segunda División Profesional, donde los clubes han decidido tomar medidas legales contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Este anuncio fue realizado a través de un comunicado extenso que fue firmado por los 14 equipos que participan en esta categoría, entre los que se encuentran el campeón Deportes Melipilla, así como los descendidos Lautaro de Buin y Provincial Ovalle. En el documento, los clubes expresan su preocupación por las dificultades económicas que han enfrentado y las graves repercusiones que estas han tenido en su funcionamiento.

Situación económica de los clubes

Los clubes de la Segunda División Profesional han manifestado que, en múltiples ocasiones, han solicitado apoyo financiero a la ANFP. En su comunicado, afirman que “en reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. Ello, pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones, solamente para gozar del privilegio de participar del fútbol profesional chileno”. Esta situación ha llevado a que muchos clubes enfrenten problemas administrativos que han resultado en descensos, más allá de sus rendimientos deportivos.

Consecuencias de la falta de apoyo

Los clubes también han señalado que el cumplimiento de los acuerdos salariales, en un contexto de ingresos limitados, ha contribuido a que varios de ellos hayan descendido por problemas administrativos. En este sentido, mencionan que “el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado, en los últimos tres años, a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos”. Un ejemplo de esto es el caso de Fernández Vial, que sufrió una resta de 11 puntos.

Recaudación y derechos de participación

Además, los clubes han criticado la decisión de la ANFP de quedarse con la totalidad de la recaudación de la final entre Melipilla y Deportes Concepción. Consideran que esta acción “nos obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera han sido respondidas”. Esta falta de respuesta ha llevado a los clubes a sentir que no tienen voz ni voto en las decisiones que les afectan directamente.

Derechos y obligaciones desiguales

Los clubes también han expresado su descontento por no poder participar en el Consejo de Presidentes de la ANFP, lo que les impide tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia. En su comunicado, afirman que “el no poder participar del Consejo de Presidentes y por ende no tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia que nos agrupa, no nos parece que sea propio de una Asociación que manifiesta como sus objetivos lograr la diversidad; mantener el respeto y actuar bajo los conceptos de no discriminación”.

Acciones legales

Ante esta serie de situaciones que consideran injustas y que generan una clara diferencia con respecto a los demás clubes asociados a la ANFP, los clubes de la Segunda División han decidido contratar los servicios del abogado Davor Harasic. El objetivo de esta contratación es iniciar acciones legales que les permitan obtener los mismos derechos y deberes que los otros clubes de la ANFP. En su comunicado, concluyen que “atendiendo los puntos anteriormente descritos y otros aspectos que generan lo que es una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP, es que los abajo firmantes hemos convenido la contratación de los servicios del señor Davor Harasic para iniciar acciones de carácter legal”.