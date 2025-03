Bebé prematuro sorprende a padres tras ser declarado muerto y luego hallado con vida en la morgue

Un bebé prematuro, que fue inicialmente declarado muerto, ha sorprendido a su familia al mostrar signos de vida en un hospital de Argentina.

Detalles del nacimiento del bebé

El suceso tuvo lugar en el Hospital Distrital Las Heras, ubicado en Santa Cruz, donde Maira Suárez, quien se encontraba en la semana 28 de su embarazo, acudió debido a intensos dolores abdominales. Según el relato de Brian Fuentes, el padre del bebé, tras ser atendida, a Maira le administraron una inyección y le recetaron Sertal en perlas y paracetamol. El personal médico le preguntó si había tenido sangrado y, tras la evaluación, decidieron enviarlos de regreso a casa.

Regreso al hospital y el nacimiento

Sin embargo, tras regresar a su hogar, Maira comenzó a presentar sangrado, lo que llevó a la pareja a regresar al hospital. En un giro inesperado, el bebé nació en la entrada del baño de urgencias. Brian relató: “Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. No se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació ahí. Por suerte no se cayó al piso, lo atajaron con un pañal de adulto. Se lo llevaron de urgencia y no me dijeron a dónde”.

Traslado y diagnóstico inicial

Posteriormente, los médicos informaron a los padres que el recién nacido debía ser trasladado al Hospital de Caleta Olivia debido a que “no respiraba”. Brian recordó que, al subir al bebé a la ambulancia, le retiraron el oxígeno por un momento, pero antes de salir del hospital, le informaron que el bebé había sufrido un paro y había fallecido.

El milagro de la vida

No obstante, cuando los familiares llegaron al hospital, las abuelas del bebé solicitaron ver al pequeño en la morgue y se dieron cuenta de que el bebé estaba respirando. Brian explicó: “La familia de ella es de Koluel Kayke y querían conocer al bebé y despedirse de él. Entraron la abuela y la mamá de ella y mi mamá para verlo y se encontraron con que el bebé estaba respirando”. Mientras tanto, Maira estaba en urgencias, donde le estaban retirando la placenta.

Nuevo nombre y estado del bebé

El padre decidió cambiar el nombre del bebé de Noah Valentín a Ángel, afirmando: “Se iba a llamar Valentín, pero se llama Ángel, porque es un ángel”. Actualmente, el bebé prematuro se encuentra en el Hospital de Caleta Olivia y está siendo tratado como “paciente crítico”. Según reporta Infobae, el bebé, que fue trasladado en la madrugada desde Las Heras, pesa 1,200 kilogramos y está recibiendo asistencia respiratoria mecánica, así como antibióticos e inotrópicos, que son medicamentos que modifican la fuerza de contracción del corazón.

La directora asociada del hospital, María Mercedes Picasso, declaró: “Es un paciente crítico por su condición, pero está bajo el cuidado de los mejores neonatólogos del hospital, está atendido con todo lo necesario, de aquí no será derivado”.