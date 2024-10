Rumores sobre el nuevo romance de Angelina Jolie con Akala son desmentidos por fuentes cercanas

Angelina Jolie ha sido objeto de rumores recientes sobre un posible romance con el rapero británico Akala, sin embargo, fuentes cercanas han desmentido estas especulaciones. De acuerdo con People y Akala, cuyo nombre real es Kingsley James McLean Daley, ambos son solo “amigos cercanos” y no están saliendo. Las mismas fuentes aseguran que, de hecho, Akala ya tiene una pareja, con quien ha asistido a varios eventos donde también estaba presente Jolie.

Una fuente comentó: “Ella está enfocada en su familia y no está saliendo con nadie en este momento”. La posibilidad de un romance entre Jolie y Akala resurgió después de que se les viera juntos en un hotel durante el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, esta información fue nuevamente desmentida. Una fuente subrayó que “ella es amiga de la compañera Chanelle, quien estuvo presente”.

Además, otro informante anotó que ambos comparten intereses en causas sociales y humanitarias desde hace años, y que “ellos han hecho diversas colaboraciones en temas globales como los derechos humanos”. Por otro lado, Jolie se ha mostrado sumamente orgullosa de sus hijos, a quienes llama “sus mayores apoyos”, según señala el mismo medio. La actriz, madre de seis hijos, ha finalizado un pleito legal con el Departamento de Justicia y el FBI relativo a incidentes previos con su exmarido Brad Pitt.

“Angelina desea enfocarse en su familia y en su trabajo futuro”, manifestó la fuente. Esta decisión marca un punto de avance para Jolie, quien había expresado su voluntad de dejar atrás el pasado y centrarse en su más reciente proyecto: una película sobre la famosa cantante de ópera María Callas. El film promete ser un fuerte contendiente para los Oscar, habiendo recibido elogios desde su estreno en festivales de cine internacionales, incluyendo Nueva York, donde fue ovacionada de pie.

Jolie destacó que posó en la alfombra roja junto a sus hijos Maddox, Pax y Zahara, y se mostró “contenta”. Tras su divorcio, la actriz ha estado involucrada en investigaciones del Servicios de Niños y Familias de Los Ángeles sobre un supuesto incidente abusivo ocurrido en un vuelo transatlántico en septiembre de 2016. Las investigaciones concluyeron sin cargos contra Pitt, quien siempre ha negado las acusaciones.

Cabe resaltar que Jolie solicitó originalmente en 2022, bajo el seudónimo “Jane Doe”, la publicación de documentos relacionados con el caso, pero el asunto ha vuelto a tener mayor desarrollo. La estrella continúa en medio de otra disputa con Brad Pitt, relacionada con la venta de parte de su viñedo francés Miraval, que aún está en proceso de resolución, dado que ha sido un tema de conversación durante el último año. A pesar de las turbulencias legales, la actriz ha logrado crear un ambiente feliz junto a sus hijos, quienes se han convertido en su principal apoyo emocional. “En los últimos años, su vida con los niños la hace feliz”, reveló la fuente. A pesar de estos desafíos, Jolie mantiene un enfoque en sus esfuerzos profesionales y su compromiso a nivel global, ámbito que comparte con su amigo, además de músico y autor del libro de ficción Natives: Race & Class in the Ruins of Empire.