Aníbal Mosa elogia a Javier Correa tras triunfo de Colo Colo y habla sobre el nuevo técnico juvenil

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se pronunció este domingo tras la victoria de Colo Colo por 3-1 frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional 2025. Durante su intervención, Mosa elogió el desempeño del delantero argentino Javier Correa, quien anotó uno de los goles que contribuyeron al triunfo del equipo.

Rendimiento de Javier Correa

Mosa fue consultado sobre el rendimiento de Correa y no escatimó en elogios, destacando su actuación en el partido. El presidente del club reveló un diálogo que tuvo con el delantero tras el encuentro, donde le expresó: “Le dije ‘corriste como un animal’, increíble. Me tiene sorprendido cómo ha ido jugando 90 minutos a gran ritmo y cómo se asocia, no solamente en el tema del gol, sino que cómo se complementa con sus compañeros. Estamos muy contentos por el equipo que hemos armado”.

Enfoque en el rendimiento del equipo

Al ser preguntado sobre la goleada de la Universidad de Chile ante Ñublense, Mosa fue claro al afirmar que su principal preocupación es Colo Colo y no otros equipos. “Nosotros estamos preocupados de Colo Colo. Nuestra preocupación no es la Universidad de Chile y ningún otro equipo. No sacamos nada con que el resto pierda si nosotros no ganamos”, indicó.

El presidente también comentó sobre la construcción del equipo, señalando: “Creo que lo hemos logrado hacer un buen equipo, que tenga variantes, alternativas y lo más importante siempre es ganar. El resto se verá en el tiempo”.

Elección de Héctor Tapia como jefe técnico del Fútbol Joven

Finalmente, Mosa explicó el proceso de selección de Héctor Tapia como nuevo jefe técnico del Fútbol Joven de Colo Colo. Mosa mencionó que hubo un total de siete candidatos, entre los cuales se encontraba un argentino que solicitó un director. Todos los proyectos fueron analizados detenidamente y, por mayoría, se eligió a Tapia por sus cualidades.

Mosa destacó que “Tito es una persona que trabajó en formaciones, que salió del club de las inferiores y conoce el ADN, así que estamos contentos porque él esté a cargo de las divisiones juveniles de Colo Colo. En los próximos días pretendemos presentarlo”.