Anita Alvarado brilla en Arsmate con ingresos millonarios y polémicas declaraciones sobre Daniela Aránguiz

A sus 52 años, Anita Alvarado, conocida popularmente como la “geisha chilena”, ha encontrado un nuevo camino hacia el éxito como creadora de contenido erótico en la plataforma Arsmate, donde ha logrado acumular miles de seguidores y generar ingresos millonarios mensuales.



En el programa Hay Que Decirlo de Canal 13, la periodista Fany Mazuela compartió información sobre el rendimiento de Alvarado en esta plataforma, revelando que sus ingresos mensuales oscilan entre los 5 y 7 millones de pesos. “Sube contenido cada diez días. Anita es jugada, es más explícita”, comentó Mazuela, subrayando la frecuencia con la que la chilena actualiza su perfil con fotos y videos de contenido erótico.

Por su parte, Paulina Nin, panelista del programa, destacó la transparencia con la que Alvarado ha manejado su vida pública. “¿Tú crees que se va a ruborizar por mostrar algo? Anita tiene una vida que no esconde y, por lo tanto, siempre ha dicho ‘fui prostituta’”, afirmó Nin, resaltando la honestidad de Alvarado sobre su pasado.

En una entrevista con ADN, Alvarado expresó su satisfacción con esta nueva etapa de su carrera. “A mí me encanta”, comentó sobre su trabajo en Arsmate, añadiendo con humor: “Además que nunca nadie había visto cosas tan lindas, ja, ja, ja. ¿Accesorios? Nada, qué accesorio… soy yo”.

A pesar de su éxito en la plataforma, Alvarado no ha estado exenta de controversias. En el programa Qué te lo digo, volvió a criticar a Daniela Aránguiz, en el contexto de la reciente salida de Jorge Valdivia del hogar que compartía con su exesposa, en medio de su arresto domiciliario nocturno. “Mientras esa mujer no deje de hacer maldades a los otros, el karma, lo malo se lo va a devolver”, declaró Alvarado, insistiendo en su crítica hacia Aránguiz. “Si no te aman, no te aman. Tú no puedes obligar a la gente a amarte.”

Anita Alvarado continúa generando contenido en Arsmate, donde su enfoque audaz y explícito ha captado la atención de muchos, consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento para adultos.