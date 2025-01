Anita Alvarado desata polémica tras recibir un ramo de rosas que calificó de “cagadita” en Instagram

Anita Alvarado, conocida como la Geisha chilena, ha generado revuelo en las redes sociales tras un video en el que expresa su descontento por un ramo de rosas que recibió de un admirador. En su cuenta de Instagram, Alvarado mostró su molestia al recibir lo que consideró un gesto insuficiente por parte de un fan que, según ella, tiene bloqueado.



Reacción de Anita Alvarado

En el video, la panelista del programa Que te lo digo no escatimó en palabras al referirse al ramo de flores. Comenzó agradeciendo a la florería Picasso, mencionando: “Quiero agradecer a la florería Picasso, estoy terminando de hacer deportes y me encuentro con este ramito de rosas que me mandó un hombre, que lo tengo bloqueado”.

Crítica al regalo

Alvarado continuó su descargo, manifestando su desdén por el tamaño del ramo: “No me mandes esta cagadita de flores de rosas. Mándame un buen paquete de rosas, porque en esta florería encuentras rosas maravillosas y ramos grandes”. La empresaria de frutos secos dejó claro que no estaba dispuesta a desbloquear al remitente del ramo, a quien calificó de “miserable”.

Preferencias personales

La Geisha chilena también compartió sus preferencias personales en cuanto a regalos, afirmando: “Soy capricornio, me encanta todo lo que sea grande, todos los regalos me encantan, pero esto no”. Su reacción ha sido objeto de discusión en las redes sociales, donde muchos han comentado sobre su estilo directo y sin filtros.

Contexto de la situación

Este episodio se suma a la reciente participación de Alvarado en el programa Los debutantes, donde desclasificó algunos secretos de su experiencia en el show. La combinación de su personalidad fuerte y su carrera en el entretenimiento ha mantenido a Alvarado en el centro de atención mediática.