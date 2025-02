El Antídoto de Fabrizio Copano: un desafío entre risas y críticas en la televisión chilena

El programa El Antídoto, conducido por Fabrizio Copano, fue una de las principales apuestas de Mega en el año 2024. Este espacio marcó el regreso de la comedia en vivo a la televisión chilena, logrando un inicio prometedor, aunque con el tiempo la audiencia comenzó a disminuir.

Comparación con otros programas humorísticos

El cierre de El Antídoto ha sido comparado con el éxito de Detrás del Muro, un programa humorístico de CHV que es liderado por Kike Morandé. Este último mantiene un estilo de comedia que se considera políticamente incorrecto y cuenta con la participación de rostros icónicos de Morandé con Compañía.

Análisis de Fabrizio Copano sobre su experiencia en Mega

En una conversación con La Tercera, Fabrizio Copano realizó un análisis sobre su paso por Mega, donde abordó los desafíos que enfrentó durante su participación en el programa. Uno de los mayores obstáculos que mencionó fue la necesidad de conectar con la audiencia televisiva tradicional, lo que implicaba equilibrar un contenido que resultara atractivo para diferentes rangos etarios.

Desafíos profesionales y personales

El comediante explicó que su experiencia en El Antídoto estuvo marcada por la exigencia de realizar constantes viajes entre Chile y Estados Unidos, lo que tuvo un impacto en su bienestar físico y emocional. “Fue un proyecto duro. O sea, fue complicado, principalmente porque tenía un peso viajar, un peso físico de tomar un vuelo, grabar tres capítulos, hacer uno en vivo, después volver”, afirmó.

Además, mencionó que sus hijos eran muy pequeños, ya que tiene mellizos que tenían menos de un año cuando comenzó el programa. “Era un programa que era muy difícil, había que armar un equipo nuevo”, añadió. Destacó también el reto de mezclar diferentes generaciones de comediantes y lograr una dinámica que funcionara para el público televisivo. “Y también como con todo esto de volver a hacer tele, que es un formato que hoy día es para gente mayor, con gente más joven atrás”, expuso.

Reflexiones sobre el aprendizaje y el riesgo

A pesar de las dificultades, Copano valoró la experiencia como un aprendizaje significativo en su carrera. “Pero al final del día, si uno no aprende de las decisiones que uno toma, ahí uno se equivoca. Y repito un poco la idea de tomar riesgo nomás”, explicó. “Era un riesgo, aprendí un montón de cosas, todas esas me hacen tomar nuevas decisiones en esta nueva etapa que estoy armando y me tienen muy contento”, complementó.

Impacto emocional y familiar

Durante su tiempo en El Antídoto, Fabrizio Copano también enfrentó momentos difíciles en su vida personal, ya que su padre estaba atravesando problemas de salud y finalmente falleció. “No me arrepiento de nada más que de haber puesto quizá mucho de mi propio cuerpo en estos viajes. Además, mi viejo estaba enfermo, luego falleció”, aseguró.

El comediante reflexionó sobre cómo su situación personal afectó su capacidad de reacción en el programa. “Quizás si lo hubiese hecho en un momento más con la cabeza, con más espacio mental, hubiese tenido también más capacidad de reacción”, comentó.

Respuesta a las críticas sobre el estilo de humor

Uno de los cuestionamientos que recibió El Antídoto fue su estilo de humor, que fue calificado como “comedia woke” o “humor de Ñuñoa”. Frente a estas críticas, Copano aclaró que el programa buscó integrar distintos estilos cómicos. “Bueno, era una crítica que yo creo que estaba incluso desde antes que existiera el programa. Era como que se decidió eso, yo creo que mucho antes, porque si uno se sentaba a ver había de todo”, planteó.

El comediante también criticó la tendencia a dividir el humor en categorías opuestas y afirmó que su intención nunca fue participar de esa dicotomía. “Y todos nos reímos de un chiste de Álvaro Salas, así como nos reímos de un chiste de Lucho Slimming o un chiste de Paloma Salas. Lo que es chistoso, es chistoso nomás, esa era la tesis”, sentenció.

“Pero claro, nadie quería eso, sino que querían como que esto es una pelea entre el stand up contra estos. Porque claro, ese es como el tiempo en que vivimos nomás, donde hay que elegir un equipo de fútbol, pero yo no creo en eso y al final del día me da lo mismo”, concluyó.