Antonella Ríos confirma el fin de su relación con Marcelo Barticciotto: “No voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”

Antonella Ríos confirma el fin de su relación con Marcelo Barticciotto en una reciente entrevista.

Antonella Ríos y su declaración sobre el final de su romance

En una entrevista reciente en el programa ‘Nada que Perder’, conducido por Roberto Cox y Nico Cabargas, la actriz Antonella Ríos confirmó la ruptura de su vínculo con el exfutbolista Marcelo Barticciotto. Durante la conversación, Ríos abordó la situación que llevó al final de su relación, así como los rumores que rodearon su romance.

La encerrona y los rumores

Antonella Ríos mencionó que la situación se complicó cuando comenzaron a circular rumores sobre la existencia de otra persona en la vida de Barticciotto. La actriz explicó que, tras un episodio conocido como “el portonazo”, surgieron especulaciones en el mundo del espectáculo que indicaban que Barticciotto estaba saliendo con otra mujer. Ríos comentó: “Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación… Entonces había una niña equis, extra, y yo, entonces claro, no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”.

La decisión de poner fin a la relación

La actriz tomó la decisión de finalizar su romance con Barticciotto al considerar que no podía permanecer en una situación donde se sentía menospreciada. Al ser consultada por Roberto Cox sobre si realmente se había terminado el vínculo, Ríos respondió de manera contundente: “Sí, todísimo”. A pesar de que ambos mantienen un contacto ocasional, Ríos aclaró que “ya no pasa nada” entre ellos y que el vínculo romántico ha quedado atrás.

Reflexiones sobre la relación

En la misma entrevista, Antonella Ríos reflexionó sobre la naturaleza de su relación con Barticciotto, describiéndola como “muy de amigos”. Aclaró que no se sentía enamorada de él, pero que disfrutaba de las conversaciones y apreciaba su forma de ser, indicando que “me daba ternura su manera de ser”.