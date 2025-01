Antonella Ríos habla sobre su fallida relación con Marcelo Barticciotto tras el polémico portonazo

Antonella Ríos se refirió a su reciente y fallida relación con Marcelo Barticciotto, la cual se hizo pública tras un incidente ocurrido en Nuñoa a finales de noviembre. En una reciente aparición en el programa Que te lo digo de Zona Latina, la actriz explicó por qué decidió mantener en secreto su romance: “Para que nadie opinara de nuestra relación, porque cuando uno dice estas cosas abre las puertas para que la gente opine”.



En una conversación posterior en el programa Nada que perder, la panelista de farándula fue consultada por el presentador Roberto Cox sobre el estado de su relación con Barticciotto. Este le lanzó en tono humorístico que había sido “víctima de la inseguridad”, a lo que Ríos respondió: “Sí, todísimo”. La actriz aclaró que la relación terminó sin resentimientos, afirmando: “No es como que se acabó en términos de que no nos hablamos, igual (nos dijimos) ‘feliz año nuevo’ y eso; pero no, ya no pasó nada”.

Razones del alejamiento

Ríos explicó que el distanciamiento se produjo tras el incidente del portonazo, que generó especulaciones en los medios de comunicación sobre la vida amorosa de Barticciotto. Ella mencionó que comenzaron a surgir rumores de que él estaba saliendo con otra persona, lo que la llevó a sentirse incómoda. “Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación”, detalló.

La ex-integrante de Brujas recordó que durante una conversación en el auto antes del incidente, llevaban aproximadamente tres meses saliendo y que Barticciotto no quería que lo vieran con ella. Ríos expresó su descontento al darse cuenta de que había otra persona involucrada: “Entonces había una niña x, extra, y yo; no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”.

La naturaleza de la relación

Antonella describió su relación con Barticciotto como una amistad cercana, aclarando que no estaba enamorada de él. “Fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada; pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser”, comentó. Además, lo describió como una persona “muy plácido y buena gente”.

Ríos también reflexionó sobre la falta de reconocimiento público de su relación por parte de Barticciotto, sugiriendo que habría sido apropiado que él admitiera su conexión. “No es que yo quisiera que me reconociera, pero más bien creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho: ‘Sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos’”, expresó.

La actriz admitió que le molestó un poco que Barticciotto no hablara sobre su relación, diciendo: “Me molestó un poco que me dejara jugando sola”. A pesar de esto, Ríos enfatizó que no lo juzga y que le tiene cariño, aunque dejó entrever que le habría gustado que su relación hubiera durado más: “Estuvo bien el tiempo que lo conocí”.