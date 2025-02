Antonella Ríos revela cómo dejar el alcohol y el tabaco transformó su vida social y mental

La actriz Antonella Ríos fue invitada al podcast «Más que titulares», donde compartió detalles sobre su nueva vida tras dejar atrás los vicios como el consumo de alcohol y tabaco. En su conversación, Ríos reconoció que estas decisiones han tenido un impacto en su vida social.

Decisiones de vida y salud

La intérprete, que actualmente tiene 50 años, reveló que dejó de consumir alcohol el año pasado y que hace más de una década, específicamente hace 10 años, dejó de fumar. En su búsqueda por un estilo de vida más saludable, Ríos ha comenzado a enfocarse en la actividad física. En el programa, mencionó: “Me he hecho cosas, pero no estoy operada entera. Hago ejercicios, trato de cuidarme. Me fumaba una cajetilla entera, ahora no fumo, no tomo. Llevo 10 años sin fumar y un año sin copete, porque sentía que no me sumaba”.

Impacto social de sus decisiones

Durante la charla, Antonella Ríos también abordó las consecuencias sociales que ha enfrentado debido a su decisión de dejar el alcohol. Comentó: “Me tomaba un vino, para formar parte del grupo y hoy por hoy estoy mucha más lúcida y me doy cuenta, sacando el rollo a todo el mundo. Observo sus conductas, hay gente que está constantemente tratando de llamar la atención”. Esta reflexión muestra cómo su nueva perspectiva le ha permitido ver las dinámicas sociales de manera diferente.

Ríos continuó explicando que ha perdido el interés en las conversaciones que suelen surgir en un estado de embriaguez, afirmando: “No me dan ganas, no solo de no tomar, sino que también de ese tipo de conversaciones que surgen desde ese estado etílico, como que se ponen repetitivas. Hablan temas que no me llaman la atención, me aburren”.

Conexiones con personas afines

La actriz también mencionó que ha estado en contacto con otras personas que han tomado decisiones similares respecto al consumo de alcohol. Dijo: “He estado con gente que también dejó el copete, harta gente. Empiezan a aparecer personas que están en la misma, y hay temas más profundos, de madurez espiritual, que no se conversan cuando estás arriba de la pelota”. Esta afirmación resalta la importancia de las conexiones significativas que se pueden formar al compartir experiencias de vida similares.