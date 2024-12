Antonella Ríos rompe en llanto en vivo tras críticas y reflexiona sobre el doble estándar

La actriz Antonella Ríos se mostró visiblemente afectada en el set del programa de farándula “Que te lo digo”, tras leer comentarios negativos sobre su personalidad. Esto ocurrió a pocos días de haber sufrido un accidente automovilístico.

Reacción de Antonella Ríos

Durante su intervención, Antonella Ríos expresó: “Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueas y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar… ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!”. Estas palabras fueron acompañadas de lágrimas mientras su compañera Luis Sandoval la abrazaba, mostrando el impacto emocional que la situación había tenido en ella.

La actriz también mencionó que ha estado lidiando con críticas por su imagen en el reality, donde no ha generado romances ni polémicas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su personalidad. “Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer. Lo que pasó me asustó, y vine a trabajar igual. Hago las cosas que puedo y váyanse a la chucha”, afirmó Antonella Ríos.

Reflexiones sobre el programa

En el mismo episodio de “Que te lo digo”, se abordó la despedida de Monserrat Álvarez del matinal “Contigo en la mañana”. Durante este segmento, el animador Julio César Rodríguez se mostró emocional y rompió en llanto, lo que generó una reflexión entre los panelistas. Luis Sandoval comentó: “Fue una situación bastante rara porque finalmente Monse se despide de CHV, pero todos lloraron menos ella. La única que no derramó una lágrima por su mejilla fue la Monse”.

El periodista continuó relatando cómo Julio intentó expresar sus sentimientos hacia Monserrat, pero su reacción fue de contención emocional, lo que contrastó con la emotividad de sus compañeros. Sergio Rojas, otro de los animadores, también se refirió a la situación, señalando que “yo creo que había mucha gente no estaba muy cómoda porque Monse no es de lo más amorosa que hay. No es como una Antonella Ríos, una mujer cercana, de hecho hemos hablado con ella para que no llore más en el programa”.

Comentarios sobre el doble estándar

Ante estos comentarios, Antonella Ríos reflexionó sobre el doble estándar que existe en la percepción de las emociones entre hombres y mujeres. Ella expresó: “Cuando Julio llora ‘oh un hombre está llorando, qué sensible’. Cuando una mujer llora es ‘ay la víctima, siempre anda llorando la víctima. Así es”. Esta observación pone de manifiesto las diferencias en la forma en que se perciben las emociones masculinas y femeninas en el ámbito público y mediático.