Antonia Santa María reflexiona sobre su experiencia en TVN y su deseo de regresar a las teleseries

Reflexiones sinceras sobre los desafíos y limitaciones en su actuación.

La actriz Antonia Santa María realizó una autocrítica sobre su participación en la teleserie nocturna de TVN, “Dime quién fue”, la cual se convirtió en su última producción en televisión. Durante su intervención en el podcast “Reyes del drama”, Santa María expresó su percepción de que su trabajo en la serie no fue satisfactorio, afirmando: “Tengo la sensación de haber hecho un mal trabajo”.

La actriz destacó que la mala recepción de la teleserie fue resultado de responsabilidades compartidas, señalando que desde el inicio no se planteó adecuadamente. “Dime quién fue” contaba con un elenco que incluía a Francisco Reyes, Amparo Noguera, Paulina Urrutia y Claudia di Girolamo. Santa María describió la experiencia como “difícil” y “ruda”, mencionando que TVN estaba “dando palos de ciego” y que el equipo enfrentó numerosos cambios durante la producción.

En su relato, Santa María explicó que la teleserie originalmente tenía un enfoque romántico y seductor, pero sufrió alteraciones significativas. “En eso sacan al director que había, ponen a otro y cambian al director del canal que no le pareció la teleserie. En vez de hacer otra, le pusieron otros elementos y quedó un Frankestein”, comentó. La actriz recordó haber intentado intervenir en el proceso creativo, pidiendo que no se realizaran ciertos cambios, pero sintió que su esfuerzo fue en vano.

“Tengo la sensación de haber hecho un mal trabajo y no me siento responsable sola. El medio elenco que había y nadie actuaba bien. Porque cuando no tienes buenas bases, es como una responsabilidad colectiva. Mi sensación era como que yo actuaba de manos atadas. Se hacía duro, ahí no había goce”, agregó Santa María, reflejando su frustración con el resultado final de la teleserie.

En relación a su alejamiento de las teleseries, Antonia Santa María explicó que su decisión de distanciarse de este formato se debió a su desgaste emocional tras la experiencia en TVN. “Terminé muy desgastada. Recuerdo haber terminado y haber llorado dando la teleserie completa. Entonces fue una necesidad de alejarme”, indicó. Sin embargo, aclaró que su salida no fue una decisión definitiva de no volver a las teleseries, sino más bien una consecuencia de circunstancias como el cierre del área dramática de TVN y su segundo embarazo.

“Si me hubieran dicho vamos por otra, no habría dicho que no, solo que TVN también se acabó”, afirmó. A pesar de su alejamiento, Santa María no cierra la puerta a un posible regreso a la televisión. “Hubo un par de posibilidades de volver, nada muy consistente, y yo no podía porque justo tenía viaje o no sé qué. Han habido intentos que no han podido ser realmente. Si me llaman para algo entretenido, volvería. Nunca he renegado de la TV. Tengo mis opiniones, pero no es que no volvería. Yo feliz”, concluyó la actriz.