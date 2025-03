El doloroso legado de Boca en el Apertura 2006: Cahais reflexiona sobre su impacto y decisiones erradas

El torneo Apertura 2006 se recuerda entre los aficionados de Boca Juniors como uno de los más difíciles y dolorosos en la historia del club. Tras haber dominado los dos torneos anteriores bajo la dirección de Coco Basile, el equipo se encontraba en una posición favorable para lograr su primer tricampeonato desde su fundación. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el entrenador decidió regresar a la Selección Argentina, lo que llevó a la dirigencia de Boca a contratar a Ricardo La Volpe, quien había dejado una buena impresión al dirigir a México en el Mundial de Alemania.

La llegada de Ricardo La Volpe

Desde su llegada, La Volpe comenzó a realizar cambios significativos en la estructura del equipo, lo que afectó el rendimiento y los resultados positivos que Boca había logrado anteriormente. El nuevo entrenador otorgó grandes responsabilidades a jugadores que no estaban completamente preparados, lo que resultó en desventajas para el equipo. Un caso notable fue el de Matías Cahais, quien, tras un error en la final contra Estudiantes, no pudo recuperar su lugar en el equipo. Cahais, quien jugó 14 partidos con Boca y anotó un gol, reflexionó sobre su experiencia en el club:

“Es Boca y es un mundo que te lo comés o te comen. Y yo, en cierto punto, no estuve a la altura de lo que yo sé que podía dar y me terminó como llevando puesto el Mundo Boca”.

El impacto de la final contra Estudiantes

Cahais recordó con pesar la jugada que resultó en el segundo gol de Estudiantes en la final disputada en el estadio de Vélez Sarsfield. Este momento marcó un punto de inflexión en su carrera, y el jugador asumió que tuvo un impacto significativo en su trayectoria. En una conversación con Bolavip, Cahais mencionó que las oportunidades que se dejaron escapar antes de esa final fueron factores determinantes en la pérdida del torneo.

“Son cosas del destino, que podrían haber salido muy bien y no salió del todo bien. Si por ahí no hubiese pasado esa jugada puntual, por ahí el partido lo terminábamos perdiendo de todas formas. Y mi carrera daba un giro completamente diferente al que terminó dando”, expresó el exdefensor, quien recientemente firmó con Excursionistas en la tercera división a los 37 años.

Un torneo lleno de mitos

El Apertura 2006 fue tan peculiar que surgieron rumores sobre la posibilidad de que el plantel no quisiera consagrarse campeón debido a su desacuerdo con el estilo de trabajo de La Volpe. A pesar de que el equipo llegó a la penúltima fecha con la necesidad de obtener solo un punto de seis para ser campeones, Boca sufrió derrotas ante Belgrano, Lanús y en la final contra Estudiantes. Cahais recordó:

“No se nos dio el resultado en Córdoba, después empezamos ganando el partido con Lanús 1-0, en cancha Boca y dijimos bueno, ya está”, atribuyendo la situación a factores puramente futbolísticos. Además, añadió:

“Fue una desgracia de esas que pasan muy de vez en cuando y después ya la final era otro partido completamente diferente”.