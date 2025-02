Bono Marzo 2025: fechas y montos confirmados para familias vulnerables en Chile

El Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo 2025, es una ayuda económica destinada a las familias más vulnerables del país. Este beneficio tiene como finalidad apoyar a los hogares de menores ingresos, especialmente aquellos con niños y niñas, para aliviar los gastos que se generan al inicio del año escolar. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha confirmado el nuevo valor, la fecha de pago y los beneficiarios de la primera nómina para recibir el Bono Marzo 2025. Es relevante señalar que no es necesario realizar ningún tipo de inscripción ni postulación para acceder a este aporte, ya que el Estado determina automáticamente quiénes cumplen con los requisitos necesarios para recibir esta ayuda.

¿Quiénes recibirán el primer pago del Bono Marzo 2025?

Los hogares que recibirán el primer pago de este subsidio, programado para el lunes 17 de febrero de 2025, son aquellos que reciben el Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) entre el 15 y el 28 de febrero.

Monto del Bono Marzo 2025

El monto total del Bono Marzo 2025 ha sido actualizado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 fue de 4,5%. Esto implica que el monto final ha aumentado de $61.793 en 2024 a $64.574 en 2025 por cada carga familiar.

Cómo se paga el beneficio

Según la información proporcionada por el Gobierno, el Aporte Familiar Permanente se pagará de las siguientes maneras:

– Si la persona no es beneficiaria habitual del Instituto de Previsión Social (IPS) y tiene una CuentaRUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta.

– Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no posee CuentaRUT, el Aporte se le pagará de forma presencial. Las autoridades informarán a través de sitios web sobre la fecha y el lugar de pago.

– En el caso de las personas que reciben beneficios del IPS de manera habitual (cada mes), si cumplen con los requisitos, se les pagará el Aporte de la misma forma en que reciben esas ayudas.