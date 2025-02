Apple TV lanza su aplicación para Android, ofreciendo acceso a series, películas y la MLS Season Pass

A partir de este miércoles, y tras seis años desde su lanzamiento inicial, la aplicación de Apple TV estará disponible para todos los usuarios de dispositivos Android. La compañía hizo este anuncio en una conferencia de prensa, donde se confirmó que los usuarios podrán acceder a un extenso catálogo de series y películas de Apple TV+ así como a la MLS Season Pass, que incluye la 30° temporada de la Major League Soccer.



La aplicación de Apple TV puede descargarse desde la Google Play Store en teléfonos, tabletas y dispositivos plegables que operan con Android. Esta versión de la aplicación contará con las mismas funcionalidades que la versión para iOS, ofreciendo una interfaz que resulta familiar e intuitiva para los usuarios.

Desde la aplicación, los usuarios tendrán la posibilidad de suscribirse a Apple TV+ y a la MLS Season Pass, utilizando su cuenta de Google Play. El costo de la suscripción se mantendrá igual que en iOS, con un periodo de prueba de 7 días sin costo y un precio mensual de $4.990.

Entre las características más destacadas del servicio de streaming se incluye la opción de “Continuar viendo”, que permite a los usuarios retomar el contenido desde el punto donde lo dejaron en todos sus dispositivos. También se ofrece una “Lista de seguimiento”, donde los usuarios pueden guardar las series y películas que desean ver, así como la opción de descargar contenido para verlo sin conexión a Internet.

Las series disponibles en Apple TV

Con la llegada de la aplicación de Apple TV a Android, los usuarios tendrán acceso a una variedad de series de drama y comedia, largometrajes, documentales y programas de entretenimiento que ofrece esta plataforma de streaming.

Entre los títulos más destacados que estarán disponibles se encuentran Severance, Slow Horses, The Morning Show, Ted Lasso, Presunto inocente, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale y Masters of the Air.

Además, los usuarios podrán acceder a toda la liga de fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer, donde se ofrecerá una amplia variedad de contenidos exclusivos, así como cobertura y análisis en profundidad de los 30 clubes que participan en la MLS.