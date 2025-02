João Fonseca se corona campeón del Argentina Open tras vencer a Cerúndolo en una emocionante final

En un emocionante encuentro que recordó a la intensidad de la Copa Davis, se llevó a cabo la final del Argentina Open entre João Fonseca y Francisco Cerúndolo, donde el brasileño se coronó campeón tras un partido de alto nivel. Fonseca se impuso con un marcador de 6-4 y 7-6(1), destacándose por su potente derecha que le permitió dominar el juego y llevarse el título en el BALTC.

Desarrollo del partido

Desde el inicio del partido, se anticipaba un alto nivel de competencia. En los primeros dos juegos, ambos tenistas se quebraron el saque, lo que reflejaba la paridad que se esperaba durante el encuentro que duró aproximadamente una hora y 45 minutos. Después de algunos juegos en los que mantuvieron sus servicios, el joven de 18 años, Fonseca, logró quebrar nuevamente y se puso rápidamente 5-3, cerrando el primer set con un 6-4 a su favor.

La segunda manga y el desenlace

En el segundo set, la presión y los nervios jugaron un papel crucial. Fonseca tuvo la oportunidad de servir para el campeonato en el 5-4 y en el 6-5, pero cometió varios errores no forzados que le costaron caro. Cerúndolo, aprovechando estas oportunidades, logró mantener la igualdad en el marcador. Sin embargo, en el tie-break, Fonseca mostró su mejor tenis, dejando de lado las imprecisiones y ejecutando potentes golpes con su drive, lo que le permitió cerrar el partido con un 7-6(1).

Reacciones tras el partido

Durante la ceremonia de premiación, Francisco Cerúndolo no pudo contener la emoción al recibir el plato de subcampeón del ATP 250 de Buenos Aires. Agradeció al público por su apoyo durante toda la semana y expresó su pesar por no haber podido conseguir el título en su segunda final del Argentina Open, recordando que en 2021 había caído ante Diego Schwartzman. “Les quiero agradecer a todos por el aliento durante toda la semana y perdón por no haberles dado el título. Quería ganar por todos ustedes. Ojalá poder volver y levantar el título en casa. Los quiero”, manifestó entre lágrimas el tenista de 26 años.

Impacto en el ranking ATP

Con esta victoria, João Fonseca ascenderá 31 posiciones en el ranking ATP, posicionándose en el puesto 68 a partir del lunes. Por su parte, Francisco Cerúndolo, a pesar de la derrota, también verá un avance en su carrera, ya que se ubicará en el puesto 26 del ranking ATP tras su destacada actuación en el torneo.