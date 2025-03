Estudio revela que pacientes con artritis y EPOC enfrentan mayor riesgo de mortalidad, advierte investigador

Las personas que padecen de artritis y también sufren de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) presentan un riesgo significativamente mayor de mortalidad en comparación con aquellos que no tienen esta enfermedad respiratoria crónica, según un estudio reciente publicado en la revista Journal of the COPD Foundation. Este estudio revela que los pacientes con ambas condiciones tienen un 41 por ciento más de probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con aquellos que solo padecen de artritis.

Detalles del estudio

Los investigadores encontraron que las personas con artritis y EPOC tenían un 29 por ciento de probabilidad de morir por causas relacionadas con el corazón. El investigador principal, Dr. Chengfeng Fu, destacó en un comunicado de prensa que “estos resultados resaltan la importancia de las pruebas de detección, sobre todo en pacientes con artritis”. El Dr. Fu, quien es neumólogo en el Segundo Hospital Popular del Distrito Banan en Chongqing, China, añadió que “un diagnóstico temprano permitiría a los profesionales de la salud gestionar sus enfermedades de forma efectiva y aumentar su calidad de vida”.

Metodología del análisis

El estudio analizó datos de aproximadamente 11,000 participantes de una encuesta federal de los Estados Unidos realizada entre 1999 y 2018. De estos, casi 1,800 tenían EPOC, mientras que alrededor de 9,500 no la padecían. Durante un seguimiento de nueve años, los investigadores encontraron una asociación significativa entre el aumento de las tasas de mortalidad y la presencia de artritis en los pacientes con EPOC.

Implicaciones de los hallazgos

Estos hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que han sugerido una conexión entre la artritis y la EPOC, apuntando a que ambas condiciones comparten factores comunes como la inflamación, los riesgos de estilo de vida y la genética. El Dr. Fu comentó que “nuestro estudio demostró un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares en pacientes con EPOC”.

Recursos adicionales

Más información sobre este tema está disponible a través de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación EPOC. El estudio fue publicado el 11 de marzo de 2025.