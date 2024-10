Las sorprendentes inversiones de Arturo Vidal que aseguran su futuro

Arturo Vidal se encuentra en la etapa final de su carrera como futbolista profesional. Después de más de una década en Europa, ha decidido regresar a Sudamérica, donde actualmente juega en el club que lo formó, Colo Colo. Esta decisión le permite disfrutar de su tiempo en el fútbol con tranquilidad, ya que ha diversificado sus ingresos a través de múltiples negocios que le permitirán continuar construyendo su fortuna una vez que decida retirarse del deporte.

A lo largo de su trayectoria, Arturo Vidal ha comenzado a desarrollar proyectos relacionados con sus otras pasiones. Un ejemplo de esto es su inversión en “Stud AVidal”, donde posee una considerable cantidad de caballos destinados a carreras. Además, el futbolista también tiene participación en “Vidal app” y “Limusinas Vip”, ampliando así su portafolio empresarial.

Entre las empresas que Vidal ha creado se encuentran Inversiones Arvid Limitada, que se dedica a la publicidad y renta de capitales; Inversiones Vimat SPA, enfocada en propiedades; Hattrick SPA, que se ocupa de importaciones; y el Club Paihuén. Es importante señalar que muchas de estas compañías están asociadas con Carlos Matus, su suegro, y Fernando Felicevich, su representante.

En cuanto a sus bienes raíces, Vidal posee varias propiedades, incluyendo dos departamentos en La Florida y una mansión en Peñalolén, que son parte de sus últimos registros de adquisición. Entre 2017 y 2022, su salario anual como futbolista se mantuvo en cifras cercanas o superiores a los 10 millones de euros, lo que ha contribuido a que su patrimonio personal supere los 10 mil millones de pesos.

Recientemente, Arturo Vidal expresó su descontento tras ser excluido de la convocatoria de la Selección Chilena por el entrenador Ricardo Gareca. En una declaración, el exjugador del Bayern Munich comentó: “Hay un entrenador con un proceso, pero no podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. No podés enfrentar a Brasil sin jugadores grandes”. Además, Vidal manifestó su frustración hacia los medios de comunicación, preguntando: “Me gustaría que los periodistas se jugaran. Por qué algunos no dicen la verdad o no dicen qué está pasando con la selección, eso me gustaría preguntar a los periodistas. Por qué esperan que yo lo diga”. En esta doble fecha, Chile se enfrentará a Brasil y Colombia.