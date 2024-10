Arturo Vidal cuestiona su ausencia en la Roja y lanza dura crítica a Gareca

Arturo Vidal critica la marginación de históricos en la selección chilena y cuestiona la estrategia del nuevo DT, Ricardo Gareca, ante desafíos en las Clasificatorias.

Poco a poco, Ricardo Gareca ha ido dejando de lado a los jugadores que formaron parte de la conocida Generación Dorada del fútbol chileno. Los primeros en ser excluidos de la selección nacional fueron Gary Medel y Arturo Vidal. Claudio Bravo continuó en el proceso hasta su retiro, mientras que Alexis Sánchez se encuentra fuera de la convocatoria debido a una lesión. Por su parte, Mauricio Isla ha sido recientemente descartado. El objetivo de Gareca es lograr una renovación en el equipo, un proceso que ha dejado a varios jugadores históricos fuera de la selección.

Arturo Vidal, uno de los futbolistas más emblemáticos de esta generación, ha sido uno de los que más ha llamado la atención tras su exclusión. A pesar de su destacado rendimiento en Colo Colo, donde participa en la Copa Libertadores, el entrenador no lo ha considerado para la selección. Esta situación ha generado confusión entre los aficionados y también en el propio jugador, quien ha expresado sus sentimientos al respecto. En un reciente comunicado, Vidal se refirió a un video en el que se le ve enfrentándose a dos ex compañeros de la selección chilena, aclarando que su relación con “Carepato” ya no existe.

Vidal cuestionó su ausencia en la selección, planteando: “¿Les sorprende que yo no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar, porque la selección lo necesita”. El jugador también hizo hincapié en que el actual director técnico tiene un enfoque diferente, pero subrayó la importancia de contar con jugadores experimentados en partidos cruciales, como los que se disputan contra Brasil. “No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, afirmó.

El mediocampista también expresó su preocupación por el futuro de la selección chilena, señalando que “estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Por qué no lo dicen? ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar el Huaso, si fue el último capitán?”. Vidal criticó la falta de atención mediática a estos temas, sugiriendo que se espera que él se pronuncie en redes sociales para que se reconozca la situación real del equipo.

En cuanto a su propia situación, Vidal comentó: “Quedé afuera de la Copa América y ahora. ¿Por qué? ¿Hay uno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿Qué tenga los mismos partidos que yo?”. El jugador también destacó que la selección está atravesando un mal momento, algo que es evidente para todos. “Colo Colo le devolvió el ánimo a la gente, eso de que se puede pelear”, agregó.

Finalmente, al reflexionar sobre el futuro de la selección en las Clasificatorias, Vidal expresó su pesimismo. “No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia, que no pierde hace mucho, y Brasil, que si despierta bien te puede meter cuatro o cinco goles. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada, imagínate ahora”, concluyó.