Jordania y Egipto presentan plan para reconstruir Gaza sin desplazar a su población, en medio de tensiones con Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha declarado que su país cuenta con un plan árabe-egipcio destinado a la reconstrucción de Gaza, asegurando que este proceso se llevará a cabo sin desplazar a la población local. Esta afirmación se produjo tras una reunión entre el rey jordano Abdullah y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.

Plan árabe-egipcio para Gaza

Safadi, en una entrevista con un canal de televisión estatal, subrayó la importancia de mantener a los palestinos en su tierra durante el proceso de reconstrucción. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto también ha emitido un comunicado en el que se confirma que el país está preparando una “propuesta integral” para la reconstrucción de Gaza, garantizando que los palestinos permanezcan en su territorio.

Presiones de Estados Unidos

La declaración de Jordania se produce en un momento en que Trump ha intensificado la presión sobre el futuro de la Franja de Gaza. El presidente estadounidense ha sugerido que Estados Unidos debería tomar el control del enclave palestino y que sus habitantes podrían ser trasladados a una “parcela” de tierra en Jordania o Egipto. En una reciente conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó: “Vamos a tenerlo, vamos a mantenerlo y vamos a asegurarnos de que haya paz, que no haya problemas, que nadie lo cuestione y que lo administraremos correctamente”.

Reacción del rey Abdullah

Durante su encuentro con Trump, el rey Abdullah II reiteró la “posición firme” de Jordania en contra del desplazamiento de los palestinos, tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada, que limita con su país. En un mensaje publicado en la red social X, el rey afirmó: “Esta es la posición árabe unificada”. Además, enfatizó el rechazo a cualquier intento de anexar territorios y desplazar a los palestinos.

Cita del rey Abdullah

El rey Abdullah también expresó: “I reiterated Jordan’s steadfast position against the displacement of Palestinians in Gaza and the West Bank. This is the unified Arab position. Rebuilding Gaza without displacing the Palestinians and addressing the dire humanitarian situation should be the priority for all.” Esta declaración resalta la urgencia de abordar la crítica situación humanitaria en Gaza, al tiempo que se busca una solución que no implique el desplazamiento de su población.