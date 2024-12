Balbi el Chamako relata el violento asalto que sufrió en su hogar familiar

El cantante urbano chileno Balbi el Chamako fue víctima de un violento asalto en su hogar durante la madrugada de este viernes, en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana. El incidente ocurrió en su vivienda, ubicada en calle Río de Janeiro, donde un grupo de aproximadamente diez delincuentes, que se desplazaban en dos vehículos, irrumpió en la casa y amenazó a la familia, incluyendo a tres niños de 1, 2 y 11 años, con el objetivo de sustraer bienes valorados en cerca de $10 millones, que incluían joyas, ropa y electrodomésticos.

Detalles del asalto

Según la información proporcionada por Carabineros, los asaltantes accedieron al inmueble a través de la ventana de la habitación del hijo mayor de Balbi, quien fue apuntado con un arma de fuego. En un relato a Meganoticias, el artista explicó que los delincuentes taparon la boca de su hijo y lo llevaron a la habitación donde dormía junto a su pareja. Balbi también mencionó que, al intentar proteger a su familia, se encontró cara a cara con los asaltantes, quienes estaban a punto de agredir a su pareja.

Declaraciones de Balbi el Chamako

El cantante, cuyo nombre real es Patricio Oñate, expresó su alivio por la seguridad de su familia tras el asalto. En sus propias palabras, “entraron a la casa, se llevaron las cosas (…) el único agredido gracias a Dios fui yo. Tengo a mis tres niños bien, a mi pareja bien, todos tranquilos, así que eso es lo importante. Al final lo material se recupera y no estoy desesperado ni de nada, así que estoy súper tranquilo, porque con que mi familia esté bien, yo estoy superbién”.

Balbi relató que los delincuentes accedieron a su hogar por una escalera y que, tras el asalto, se sintió afortunado de que su familia no sufriera daños mayores. “Yo me siento feliz con que mi familia esté bien”, afirmó, y añadió que lo material no tiene importancia en comparación con la seguridad de sus seres queridos.

Reflexiones tras el incidente

A pesar de la experiencia traumática, Balbi el Chamako destacó la importancia de mantener una perspectiva positiva. “No piensen que estamos tristes, siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas. Yo me siento feliz con que mi familia esté bien, que los niños estén tranquilos, que no estén nerviosos. Eso me da tranquilidad, es más que lo que se hayan llevado, eso me da lo mismo, porque son cosas materiales, van y vienen”, concluyó el artista.