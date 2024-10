Locataria de Meiggs critica al gobierno y desata una ola de bromas en redes sociales

Locataria del Barrio Meiggs se desahoga tras robo e incendio, criticando al gobierno de Gabriel Boric, pero su mensaje provoca burlas en redes sociales.

Una locataria del Barrio Meiggs, un conocido sector comercial de Santiago, se convirtió en el centro de atención tras expresar su descontento en el programa “Contigo en la mañana”. La mujer, de origen extranjero, se desahogó sobre las dificultades que enfrenta el barrio, especialmente después de un robo y un incendio que afectaron a varios comerciantes. Durante su intervención, la locataria dirigió sus críticas hacia el gobierno y el Presidente Gabriel Boric, señalando que la situación de seguridad en el área no ha mejorado a pesar de las promesas de las autoridades.

La mujer mencionó que, a pesar de la inauguración de la llamada “muralla china”, que tenía como objetivo aumentar la seguridad en el barrio, la realidad es que “todos estábamos contentos, porque pensábamos que iba a haber más seguridad, porque aquí hay de todo. Hay robos, peleas, se pelean por los puestos, hay mafia y de todo”. En su discurso, también expresó su frustración con la falta de apoyo por parte de la municipalidad, el Estado y Carabineros, afirmando que “ya no los respetan para nada”. Agregó que la situación se ha deteriorado desde la pandemia y que el Presidente Boric parece estar inactivo, sugiriendo que “está puro sentado, no hace nada y capaz que ni esté en el país”.

Las declaraciones de la locataria generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios no tardaron en criticarla. Algunos comentarios se burlaron de su situación, como “Y de la peluquería tampoco tiene apoyo parece”, y otros hicieron referencia a la presencia de inmigrantes en el barrio, sugiriendo que su queja era injustificada. Frases como “Veo puros inmigrantes al cual se les quemaron sus cosas y criticando al gobierno policías etc. Así dicen que la migración no tiene tomado Chile” y “La Tina Turner peruana no existe” reflejan el tono sarcástico de las respuestas.

La controversia en torno a sus declaraciones resalta las tensiones existentes en el barrio, donde la seguridad y la convivencia entre comerciantes de diferentes orígenes son temas de debate constante. La situación en el Barrio Meiggs, caracterizado por su diversidad y actividad comercial, continúa siendo un punto de atención en la discusión sobre la seguridad y el apoyo gubernamental en Chile.