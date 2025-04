Sam Mendes revela detalles de la ambiciosa película biográfica de The Beatles, un evento cinematográfico sin precedentes

El próximo estreno de la película biográfica sobre The Beatles está programado para abril de 2028, bajo la dirección del reconocido cineasta británico Sam Mendes. Según lo anunciado por Mendes durante la CinemaCon en Las Vegas, el título oficial del proyecto es The Beatles: Un evento cinematográfico de cuatro películas, y será distribuido por Sony Pictures. Mendes describió esta producción como “la primera experiencia cinematográfica que se puede ver en maratón”, enfatizando que “cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”.

Detalles sobre el elenco

El elenco de la película ya ha sido confirmado, y se han seleccionado a los actores que interpretarán a los cuatro miembros de la icónica banda británica.

Harris Dickinson como John Lennon

Harris Dickinson asumirá el papel de John Lennon. La película explorará su relación con Paul McCartney y Yoko Ono, así como los trágicos eventos que rodearon su asesinato frente a su hogar en Nueva York.

Paul Mescal como Paul McCartney

El actor Paul Mescal interpretará a Paul McCartney. La narrativa no solo se centrará en su carrera musical, sino también en su vida personal, incluyendo su relación con Linda McCartney. Mescal es conocido por su actuación en diversos proyectos y se presentó en Chile en octubre de 2024.

Barry Keoghan como Ringo Starr

El papel de Ringo Starr será interpretado por Barry Keoghan. El baterista de The Beatles no solo es famoso por su habilidad en la batería, sino también por ser uno de los compositores de algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, como With a Little Help From my Friends.

Joseph Quinn como George Harrison

Por último, Joseph Quinn tomará el rol de George Harrison. Harrison fue el segundo miembro de la banda en fallecer, en 2001, y fue coautor de temas que dejaron una huella en la historia de la música, como Here Comes the Sun.