Beethoven, el perro apuñalado, busca un hogar tras escapar de la veterinaria y enfrentar nuevos peligros

Un perro llamado Beethoven, de 8 años, que residía en un conjunto habitacional en San Antonio, Región de Valparaíso, se encontraba desaparecido tras escapar de una veterinaria donde se recuperaba de una herida por apuñalamiento.

Desaparición y búsqueda de Beethoven

Beethoven había sido víctima de un ataque violento el pasado sábado, cuando un individuo le propinó una puñalada que le causó un corte de entre 3 y 4 centímetros. Este incidente ocurrió mientras el perro se encontraba en proceso de recuperación, ya que previamente había sufrido otro ataque en el que un desconocido le quemó con agua hirviendo. En el momento del apuñalamiento, el perro no tenía pelaje en la zona afectada, lo que complicó aún más su situación.

Identificación y estado actual

Después de una intensa campaña en redes sociales, los vecinos lograron localizar a Beethoven en el sector de Ojos de Mar. Aunque el perro se encuentra en mejores condiciones de salud, no puede regresar al lugar donde vivía debido al riesgo de ser atacado nuevamente. Según su cuidador, Sebastián Olavarría, “En Bellavista-Holanda no puede seguir viviendo porque alguien, no sé si llamarlo humano, le tiene cizaña al perro. Si lo llevamos nuevamente, lo van a matar”. Esta declaración fue realizada en una entrevista con El Líder de San Antonio.

Urgente necesidad de adopción

Sebastián Olavarría está buscando un nuevo hogar para Beethoven, ya que el lugar donde se encuentra actualmente no ofrece las mejores condiciones para su bienestar. En una publicación en Instagram, Olavarría expresó: “Beethoven necesita con urgencia ser adoptado” y compartió imágenes del perro para ayudar en su búsqueda de un nuevo hogar.

La situación de Beethoven resalta la necesidad de atención y cuidado para los animales que han sido víctimas de violencia, así como la importancia de la adopción responsable.