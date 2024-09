Netanyahu asegura que Israel puede llegar a cualquier rincón de Irán y Oriente Medio

Benjamín Netanyahu afirmó en la ONU que Israel está ganando la guerra contra Irán y no descansará hasta traer a los rehenes a casa.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió a la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que su país está en una lucha activa contra Irán, el cual, según él, está detrás de los ataques de la milicia chií Hezbolá hacia el norte de Israel. Netanyahu advirtió a los líderes iraníes: “Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán: si nos atacan, los atacaremos. No hay lugar en Irán al que el largo brazo de Israel no pueda llegar, y eso vale para todo Oriente Medio”. En su discurso, enfatizó que Israel no se conforma con ser “el carnero que va al sacrificio”, destacando que “los soldados de Israel han devuelto el golpe con increíble valor y un sacrificio heroico”. Además, declaró: “Y tengo otro mensaje para la Asamblea y el mundo fuera de aquí: Estamos ganando”.

En relación a la situación en Gaza, Netanyahu afirmó que no tiene intención de poner fin a la guerra, manifestando: “No vamos a descansar hasta traer a los rehenes restantes a casa”. Su intervención se produjo en un contexto donde numerosos países han solicitado un alto el fuego en Gaza y Líbano. Netanyahu mencionó que decidió asistir a la semana de Alto Nivel de la ONU tras escuchar “todas las mentiras y calumnias dirigidas contra mi país desde este mismo podio, para dejar las cosas claras”.

Durante su discurso, Netanyahu estuvo acompañado por familiares de rehenes y víctimas de los ataques de Hamás que ocurrieron el 7 de octubre de 2023. Estos familiares recibieron al primer ministro con una ovación prolongada y lo aplaudieron en varias ocasiones. Sin embargo, la mayoría de los asistentes a la Asamblea abandonaron la sala antes de que comenzara su intervención.

En su presentación, Netanyahu también recordó el ataque perpetrado hace casi un año, mencionando algunas de las atrocidades que, según él, fueron cometidas por miembros del grupo islamista, aunque no se han encontrado pruebas que respalden estas afirmaciones, según reportes de EuropaPress.

Casi simultáneamente con el discurso de Netanyahu, se registró un nuevo ataque aéreo israelí en Beirut, la capital del Líbano, que resultó en la destrucción de varios edificios. El Ejército de Israel comunicó a los medios que el bombardeo tenía como objetivo una “sede central” del grupo chií Hezbolá. Fuentes anónimas en Israel indicaron que el ataque estaba dirigido principalmente contra el líder de Hezbolá, Hasán Nasrala. Según informes iniciales de las autoridades y medios locales, al menos una persona ha muerto y alrededor de 50 han resultado heridas a causa de este ataque. Netanyahu autorizó el bombardeo desde una oficina en Nueva York.