Benjamín Vicuña responde a polémica sobre sus hijos y Mauro Icardi en estreno de película

En las últimas horas, Benjamín Vicuña enfrentó preguntas difíciles durante el estreno de su nueva película: ‘El silencio de Marcos Tremmer’. El actor fue interrogado sobre su opinión respecto a que su expareja, la China Suárez, le haya presentado a sus hijos al futbolista Mauro Icardi sin su consentimiento.



El evento tuvo lugar en el Cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, donde Benjamín Vicuña comenzó comentando que celebró el Año Nuevo de manera espectacular junto a su nueva pareja, Anita Espasadín. Posteriormente, se refirió a la controversia relacionada con la China Suárez.

La respuesta de Benjamín Vicuña

Los reporteros presentes en el Cine Gaumont le preguntaron: “¿Te preguntaron si tus hijos podían conocer a Mauro Icardi?”. A lo que Benjamín Vicuña respondió de manera contundente: “¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron”.

El actor expresó su descontento y dejó claro que el tema le preocupa, afirmando que cuando hay niños involucrados, la situación cambia drásticamente. Además, reveló que no tiene un conocimiento personal del futbolista Mauro Icardi.

Declaraciones sobre la situación

Benjamín Vicuña continuó diciendo: “Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que, por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”.

Estas declaraciones reflejan la postura de Benjamín Vicuña sobre la importancia de la comunicación y el consentimiento en situaciones que involucran a sus hijos.